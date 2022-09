Επιστράτευση Ρωσία: Μπορεί να αλλάξει η έκβαση του πολέμου;

Η απόφαση του Βλαντίμιρ Πούτιν να καλέσει στα όπλα 300.000 εφέδρους για να ενισχύσει τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία πιθανώς θα παρατείνουν τη διάρκεια του πολέμου, αλλά δεν πρόκειται να επηρεάσουν την έκβασή του, εκτιμούν στρατιωτικοί αναλυτές. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος, μπορεί με την κίνηση αυτή να αγοράσει πολύτιμο χρόνο για μια ευρύτερη στρατηγική, όπως η επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης στην Ευρώπη, ενώ οι πυρηνικές του απειλές αποσκοπούν στο να υπονομεύσουν τη συνεχιζόμενη στρατιωτική και οικονομική υποστήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία.

Την ίδια ώρα παραμένουν αναπάντητα ερωτηματικά αναφορικά με την απόφαση του Πούτιν να κηρύξει μερική επιστράτευση αναφορικά με τον αριθμό των επίστρατων, την ταχύτητα ανάπτυξής του, την ποιότητα της εκπαίδευσής τους και τους στόχους της. Αλλά, όπως σημειώνουν οι αναλυτές στο Bloomberg, η επιστράτευση αυτή περισσότερο θα χρησιμεύσει στην αντικατάσταση εξαντλημένων Ρώσων στρατιωτών με νέους και δύσκολα θα εξωθήσει ξανά στην άμυνα τις δυνάμεις του Κιέβου.

Η Ρωσία έχει χάσει, σύμφωνα με δυτικές εκτιμήσεις, κάπου 80.000 στρατιώτες -νεκρούς ή τραυματίες – και στα μέτωπα οι δυνάμεις της βρίσκονται εκεί για επτά μήνες. «Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον αυτό [η κίνηση του Πούτιν] συνιστά κλιμάκωση, αλλά παρατείνει το χρόνο που θα χρειαστεί η Ουκρανία για να νικήσει», λέει ο Ιγκόρ Λεφτσένκο της δεξαμενής σκέψης New Geopolitics, που εδρεύει στο Κίεβο.

Μια από τις λίγες στρατηγικές επιτυχίες του Πούτιν ήταν ότι κατάφερε να επιβραδύνει την προμήθεια δυτικών όπλων προς την Ουκρανία με την απειλή της κλιμάκωσης και της πρόκλησης αντιποίνων από τη Ρωσία, λέει ο Λεφτσένκο. Αν η Ουκρανία είχε στη διάθεσή τους αμερικανικούς εκτοξευτές πολλαπλών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ATACMS, αεροσκάφη και άρματα μάχης Abrams, θα μπορούσε να ανακτήσει σε μερικές εβδομάδες τα κατεχόμενα εδάφη της, αλλά τα συστήματα αυτά δεν παραδίδονται «ως άμεσο αποτέλεσμα της στρατηγικής σκέψης Ρώσων πολιτικών και στρατιωτικών», σημειώνει προσθέτοντας ότι τελευταίες πυρηνικές απειλές του Πούτιν εντείνουν τους δισταγμούς στις ΗΠΑ.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εστιάζουν σε ανοικτές και σαφείς συνομιλίες με την Ουκρανία και τους άλλους συμμάχους τους για τις ανάγκες του Κιέβου, περιλαμβανομένων και περισσότερων οπλικών συστημάτων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου, ταξίαρχο Πάτρικ Ράιντερ. «Δεν βλέπω να επηρεάζονται αυτές οι συζητήσεις από αυτή την κατάσταση», πρόσθεσε αναφερόμενος τις τελευταίες κινήσεις του Πούτιν και τα αποσχιστικά δημοψηφίσματα, που ξεκίνησαν σήμερα σε κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας με στόχο την προσάρτησή τους. Οι ΗΠΑ θα μελετήσουν «μια ποικιλία δυνατοτήτων τις επόμενες μέρες», πρόσθεσε απαντώντας σε ερώτηση για την πιθανή αποστολή αρμάτων μάχης Abrams στο Κίεβο.

Προς το παρόν δεν υπάρχει αλλαγή στάσης μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας αναφορικά με την υποστήριξη της αντεπίθεσής της, ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Bloomberg, αφήνοντας ωστόσο ανοικτό το ενδεχόμενο να αλλάξει αυτό.

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτός Ουκρανίας αμφιβάλλουν κατά πόσον η μερική επιστράτευση που κήρυξε ο Πούτιν θα μπορέσει να αλλάξει την πορεία του πολέμου στα μέτωπα. Σύμφωνα με τον απόστρατο Ρώσο στρατηγό και νυν αναλυτή του Ινστιτούτου Αμερικανο-Καναδικών Σπουδών στη Μόσχα, Πάβελ Ζολοτάρεφ, «300.000 πρόσθετοι στρατιώτες δεν αρκούν για να σημειώσει προόδους η Ρωσία στην Ουκρανία. Μόλις που αρκούν για να σταματήσουν την ουκρανική επίθεση και να εδραιώσουν τον έλεγχο σε εδάφη που ελέγχουν τώρα οι ρωσικές δυνάμεις».

Για την αμερικανική δεξαμενή σκέψης «Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου», που παραθέτει καθημερινά εκτιμήσεις για την πορεία των συγκρούσεων στην Ουκρανία, η μερική επιστράτευση του Πούτιν «είναι απίθανο να προσφέρει αποτελεσματικούς στρατιώτες» ή να φρενάρει τις δυνατότητες της Ουκρανίας να ανακτήσει εδάφη τον χειμώνα καθώς συνεχίζει την αντεπίθεσή της, αλλά με μειωμένους ρυθμούς. Για τον Μάικλ Χόφμαν, ειδικό όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας του Πούτιν στη δεξαμενή σκέψης CNA, που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, ο στόχος της επιστράτευσης 300.000 ατόμων είναι πιθανώς «θεωρητικός» κι οι Ρώσοι διοικητές θα έχουν πενιχρές επιλογές όσον αφορά στην αξιοποίηση των επίστρατων:

Η τρίτη επιλογή είναι να δημιουργήσουν ικανές μονάδες που θα αντικαταστήσουν εξαντλημένους στρατιώτες στα μέτωποα, αλλά αυτό απαιτεί πολύ χρόνο και επένδευση για να φθάσουν στο επιθυμητό επίπεδο. «Οι συνέπειες αυτού είναι ότι η Ρωσία του Πούτιν μπορεί να προσπαθήσει να φρενάρει την επιδείνωση της κατάστασης στον στρατό της και να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει την ποσοτική πτυχή της δύναμης. Αλλά αδυνατούν να βελτιώσουν την ποιότητα γιατί έχουν ήδη εξαντλήσει τον καλύτερο εξοπλισμό τους, τους καλύτερους αξιωματικούς τους, τα καλύτερα πυρομαχικά τους και το ζήτημα του [καταρρακωμένου] ηθικού θα είναι μόνιμο».

