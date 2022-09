Ρωσία επιστράτευση: Γέμισε ο ουρανός με αεροπλάνα

Βίντεο με τις ρωσικές πτήσεις που φεύγουν από τη Μόσχα και την Αγία Πετρόπουλη έδωσε στη δημοσιότητα το Flightradar24. Η υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24 δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τη δραστηριότητα των πτήσεων που έφυγαν σήμερα, Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, από τις ρωσικές πόλεις Μόσχα και Αγία Πετρούπολη. Το βίντεο φαίνεται πως επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ που μετέδιδε νωρίτερα ότι τα εισιτήρια για πτήσεις από τη Ρωσία προς χώρες του εξωτερικού έγιναν ανάρπαστα μετά το διάγγελμα του Βλαντίμιρ Πούτιν, στο οποίο ανακοίνωσε μερική επιστράτευση για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι πολίτες της Ρωσίας έσπευσαν να αποχωρήσουν από τη χώρα, με ό,τι μέσο είχαν διαθέσιμο, για να γλιτώσουν από την επιστράτευση και να μην χρειαστεί να βρεθούν αναγκαστικά στον πόλεμο.

Στα σύνορα με τη Γεωργία οι πολίτες σχηματίζουν ουρές, για να φύγουν από τη Ρωσία:

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists. Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9 — Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2022

#Breaking: A huge traffic jam as far as the eye can see has been pilling up this evening, at the #Russia{n/#Larsi border crossing checkpoint of #Georgia, of Russians fleeing the country, after Russian president #Putin announced today it will send 300.000 more troops to #Ukraine. pic.twitter.com/zjnPoNIy9A — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022

#Breaking: Just in – Picture reportedly from the border with #Georgia and #Russia, of Russian civilians wanting to flee the country, after Russian president #Putin announced earlier today that he will send at least 300.000 new military troops to #Ukraine. pic.twitter.com/v8lXZlDpzO — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022

This is how the Russian-Georgian border looks now. pic.twitter.com/EOFFXGo6eR — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Ουρές στα σύνορα και με Φινλανδία

Παράλληλα, έχουν ξεσπάσει διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Ρωσίας, στις οποίες πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 1.000 συλλήψεις ως το βράδυ της Τετάρτης. Στη χώρα επικρατεί φόβος, καθώς οι πολίτες ανησυχούν ότι θα τους απαγορευτεί πλήρως η έξοδος από τη χώρα ή ότι θα γίνει γενική επιστράτευση.