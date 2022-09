Ιράν – διαδηλώσεις για την 22χρονη: Δεκάδες οι νεκροί στους δρόμους

Την ώρα που οι αναταραχές στο Ιράν με φόντο τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί – πέθανε ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντήλα – ο πατέρας της Μαχσά Αμινί ξέσπασε κατηγορώντας τις αρχές ότι ψέυδονται για τις συνθήκες θανάτου της κοπέλας.

Μιλώντας στο BBC Persia ο πατέρας της 22χρονης είπε ότι οι γιατροί δεν του επέτρεψαν να δει την κόρη του μετά τον θάνατό της. «Λένε ψέματα. Λένε ψέματα. Όλα είναι ψέματα… όσο κι αν παρακάλεσα, δεν με άφησαν να δω την κόρη μου», είπε και υποστήριξε ότι η κόρη του είχε μώλωπες στα πόδια με το υπόλοιπο σώμα εκτός από το κεφάλι να είναι τυλιγμένο με σεντόνι. «Δεν έχω ιδέα τι της έκαναν», είπε. Σημειώνεται πως Ιρανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η 22χρονη πέθανε αφού υπέστη «καρδιακή προσβολή» και έπεσε σε κώμα, αλλά η οικογένειά της σύμφωνα με το Emtedad news, ένα ιρανικό μέσο ενημέρωσης υποστηρίζει πως δεν υπάρχει ιστορικό καρδιακής πάθησης στην οικογένεια.

Πάντως πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που είδαν το φως της δημοσιότας μέσα από τα ιρανικά ΜΜΕ έδειξαν την κοπέλα να καταρρέει σε ένα κέντρο «αναμόρφωσης» όπου την είχε μεταφέρει η Αστυνομία Ηθών για να λάβει «καθοδήγηση» σχετικά με την ενδυμασία της. Υπενθυμίζεται ότι από τις σφοδρές αναταραχές που έχουν ξεσπάσει στο Ιράν 31 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους ενώ η βία και η καταστολή στους δρόμους συνεχίζεται.

This is a pure 22 year girl in coma after she was beaten to death by the police in Iran! Many protesters are now being massacred by the police.. even another 10 year old girl..a 19 year old girl…PLEASE! Be our voice! #Mahsa_Amini #مهسا_امینی #OpIran #IranProtests pic.twitter.com/mlNYtDtqE0

— Rwzhi (@rwzhi) September 22, 2022