Ιράν – διαδηλώσεις για την 22χρονη Αμινί: Εξέγερση σοκ, πληροφορίες για νεκρούς

Χάος επικρατεί στο Ιράν, καθώς συνεχίζονται οι έντονες διαμαρτυρίες για τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται πως έχει απαγορευτεί η πρόσβαση στα social media. Υπενθυμίζεται πως η Μαχσά Αμινί που καταγόταν από την επαρχία Κουρδιστάν, συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στην Τεχεράνη από την Αστυνομία Ηθών επειδή δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της. Αφού έπεσε σε κώμα για τρεις ημέρες, πέθανε την περασμένη Παρασκευή στο νοσοκομείο όπου είχε διακομιστεί. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η 22χρονη γυναίκα αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε σε αίθουσα αστυνομικού τμήματος, όπου κρατούνταν μαζί με άλλες γυναίκες που είχαν συλληφθεί από την Αστυνομία Ηθών.

Οι διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν είναι μαζικές και βίαιες. Ο θάνατος της 22χρονης έχει προκαλέσει έντονη οργή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από το Aljazeera, από τις συγκρούσεις έχουν χάσει τη ζωή τους έξι διαδηλωτές και τρεις αστυνομικοί. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ακτιβιστές ισχυρίζονται ότι οι νεκροί είναι πολύ περισσότεροι. Δύο αστυνομικοί «που είχαν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν τους ταραξίες» στην Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, και τη Μασχάντ (βορειοανατολικά) σκοτώθηκαν χθες με μαχαίρι, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας είχε σκοτωθεί την Τρίτη στη Σιράζ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Προηγουμένως Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι έξι διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από την αρχή των κινητοποιήσεων. Ωστόσο οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφερε ότι οι νεκροί διαδηλωτές φτάνουν τους 10.

Την ίδια στιγμή, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στις περιοχές όπου πραγματοποιούνται διαδηλώσεις δεν υπάρχει πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει σύνδεση στο WhatsApp και στο Instagram. Όπως είναι φυσικό, χωρίς πρόσβαση στα social media είναι πολύ δύσκολο για τους διαδηλωτές να δημοσιεύουν βίντεο με τη δράση τους, ώστε να λάβουν μεγαλύτερη υποστήριξη για τις διαμαρτυρίες τους.

This beautiful woman in #Iran could've been 23 yo today.

But she is 6 feet under the ground, in a grave.

Why? Because of this long beautiful hair.

Her name was #MahsaAmini.

This is a fight for humanity and dignity. Be the voice of oppressed people of Iran.#مهسا_امینی pic.twitter.com/MAUUw30EnZ

— Naz K. Abadi (@Naz_Abadi) September 21, 2022