Επιστράτευση – Ρωσία: Άνδρες αποχαιρετούν με κλάματα τις οικογένειές τους

Η επιστράτευση στη Ρωσία ξεκίνησε χθες, όπως ανακοίνωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, και σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ρώσοι νεοσύλλεκτοι αποχαιρετούν τις οικογένειές τους. Υπενθυμίζεται πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε χθες μερική επιστράτευση και υποσχέθηκε να χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα μέσα» για να αποτρέψει μελλοντικές επιθέσεις, στέλνοντας τουλάχιστον 300.000 εφέδρους στη μάχη, σε μια δραματική κλιμάκωση της εισβολής του στην Ουκρανία.

Πλάνα που κυκλοφορούν σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ομάδες τρομοκρατημένων ανδρών να αγκαλιάζουν τις συντρόφους και τα παιδιά τους, που κλαίνε, πριν επιβιβαστούν σε λεωφορεία που τους μεταφέρουν στον πόλεμο. Ο ανταποκριτής του «Guardian», Πιότρ Σάουερ, δημοσίευσε βίντεο από το δίκτυο Taygainfo, που δείχνει οικογένειες να αποχαιρετούν τους δικούς τους ανθρώπους που έλαβαν φύλλα πορείας για τον πόλεμο, στην πόλη Γιακούτσκ.

what a crazy and sad day. according to OVD-Info, more than 1312 (insanely brave) people are detained in 38 Russian cities in anti-mobilization protests after Putin announced first military mobiliztion since World War II. just brutal.

(Photo by OLGA MALTSEVA/AFP) pic.twitter.com/wQrswn4K5b

— Liza Fokht (@lizafokht) September 21, 2022