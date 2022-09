Ρωσία επιστράτευση: Ο Πούτιν τρομάζει την Ευρώπη, φεύγουν “τρέχοντας” οι νέοι

Μερική επιστράτευση ανακοίνωσε σε διάγγελμά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επισημαίνοντας ότι δεν μπλοφάρει στο ζήτημα των πυρηνικών. Μια επιστράτευση που ξεκινάει από σήμερα και κατά την οποία οι εφεδρείες του ρωσικού στρατού θα κληθούν να πολεμήσουν στην εισβολή του στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε στο διάγγελμά του ότι οι Ρώσοι πολίτες που βρίσκονται σε εφεδρεία, αλλά και όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ένοπλες Δυνάμεις με «ορισμένες στρατιωτικές ειδικότητες και σχετική εμπειρία» θα κληθούν σε επιστράτευση. Μάλιστα, όσοι κληθούν θα πρέπει να υποβληθούν σε πρόσθετη στρατιωτική εκπαίδευση, προτού σταλούν σε μάχιμες μονάδες. Ένα μέτρο, όπως τόνισε ο Πούτιν, απαραίτητο «για την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας», εννοώντας προφανώς τα εδάφη στα ανατολικά της Ουκρανίας που είχε καταλάβει η Ρωσία μετά την εισβολή τον Φεβρουάριο και πρόσφατα, μετά την ουκρανική αντεπίθεση, ανακατέλαβε το Κίεβο.

Σε ό,τι αφορά στην επιστράτευση, με το διάταγμα, ο Πούτιν ουσιαστικά «δηλώνει» ότι οι συμβάσεις των Ρώσων στρατιωτών θα παρατείνονται επ’ αόριστον, εκτός από τις περιπτώσεις απόλυσης των στρατιωτικών. Με το μέτρο αναμένεται να κληθούν 300.000 έφεδροι, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος δήλωσε ότι οι κληρωτοί δεν θα επηρεαστούν από την κινητοποίηση, ενώ σε επιστράτευση δεν θα κληθούν οι φοιτητές. Πρόκειται για την πρώτη επιστράτευση από τότε που η Σοβιετική Ένωση πολέμησε τη ναζιστική Γερμανία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και, όπως αναφέρθηκε, θα ξεκινήσει αμέσως. Σημειώνεται ότι στη Ρωσία, αμέσως μετά το διάγγελμα Πούτιν, έχουν ξεπουλήσει τα one way εισιτήρια με προορισμούς στο εξωτερικό που δεν χρειάζονται βίζα οι Ρώσοι πολίτες.

Πάντως, οι «φωνές» κατά της επιστράτευσης αναμένεται να πολλαπλασιαστούν, με την ομάδα δικαιωμάτων «Vesna» να ανακοινώνει ότι την Τετάρτη θα υπάρξουν διαδηλώσεις σε όλη τη Ρωσία. Μάλιστα, το κάλεσμα για την κινητοποίηση του ρωσικού οργανισμού δικαιωμάτων ανάρτησε στο Twitter o σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Αντόν Γερατσένκο. Όπως γράφει η «Vesna»: «Το διάγγελμα του Πούτιν θα σήμαινε ότι χιλιάδες Ρώσοι άνδρες -οι πατεράδες, τα αδέλφια και οι σύζυγοί μας- θα ριχτούν στην κρεατομηχανή του πολέμου. Για ποιον λόγο θα πεθάνουν; Γιατί οι μητέρες και τα παιδιά θα χύσουν δάκρυα; Για το παλάτι του Πούτιν;».

Russian Vesna (Spring movement) is calling for anti-mobilization protests in all Russian cities tonight.

If any of my followers are from Russia or know any Russians – please spread this information. pic.twitter.com/sahmBmZAYY

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 21, 2022