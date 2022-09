Πώς να σπάσω το χέρι μου: Οι Ρώσοι ψάχνουν τρόπους να αποφύγουν την επιστράτευση

Το «πώς να σπάσω το χέρι μου στο σπίτι» εξελίσσεται σε κορυφαία τάση στη Google στη Ρωσία, μετά το διάγγελμα του προέδρου της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν για μερική επιστράτευση. Φαίνεται ότι μετά τις ανακοινώσεις του Ρώσου προέδρου, οι αναζητήσεις στη Google για… ατύχημα στο σπίτι αυξήθηκαν στη Ρωσία, σύμφωνα με το NewsWeek. Πρόκειται για μια ακραία «λύση» από ορισμένους Ρώσους με σκοπό να αποφύγουν τις μάχες στην Ουκρανία.

Το Google Trends κατατάσσει τους όρους αναζήτησης από το μηδέν ως το 100, με το μηδέν να αντιπροσωπεύει το σημείο του ελάχιστου ενδιαφέροντος και το 100 το περισσότερο. Σύμφωνα λοιπόν, με τα στοιχεία από τα Google Trends, μετά το διάγγελμα του Πούτιν, η αναζήτηση για τη φράση «πώς να σπάσεις το χέρι σου στο σπίτι», σημείωσε δραματική αύξηση, έχοντας το νούμερο 38 στην κλίμακα, την ώρα που πριν τις ανακοινώσεις, η αναζήτηση για αυτή τη φράση ήταν στο 0!

Υπενθυμίζεται πως μερική επιστράτευση στη Ρωσία ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος της χώρας Βλαντιμίρ Πούτιν στο διάγγελμά του που αναμενόταν από το βράδυ της Τρίτης. Επιχειρώντας να εξηγήσει το σκεπτικό της ανακοίνωσής του, ανέφερε ότι «ο στρατός μάχεται κατά των επιχειρήσεων της Δύσης σε ένα μέτωπο έκτασης μεγαλύτερης των 1.000 χλμ. στην Ουκρανία». Όπως είπε η απόφαση ελήφθη «για να προστατεύσουμε τη μητέρα-πατρίδα, την κυριαρχία και την εδαφικής της ακεραιότητά της καθώς και την ασφάλεια των πολιτών». O Ρώσος πρόεδρος απείλησε, δε, για άλλη μια φορά με χρήση πυρηνικών όπλων λέγοντας «δεν μπλοφάρω!».

Ο Πούτιν στην αρχή του διαγγέλματός του κατηγόρησε τη Δύση ότι έχει ξεκινήσει πόλεμο κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία από το 2014. Υποστήριξε, δε, ότι η απόφαση για μια στρατιωτική επιχείρηση ήταν η μόνη πιθανή λύση από τη στιγμή που η Δύση αρνήθηκε να υπάρξει μια ειρηνική λύση «στο πρόβλημα του Ντονμπάς».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς Πούτιν, ο ουκρανικός στρατός εκπαιδεύεται από το ΝΑΤΟ «και στην πραγματικότητα διοικείται από ξένους επικεφαλής» προσθέτοντας ότι «οι τακτικές τρομοκρατίας και εκφοβισμού» κατά της Ρωσίας έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα.

Όπως είπε, οι χώρες της Δύσης προσπαθούν «να μπλοκάρουν» κάθε πιθανότητα ανεξαρτησίας και ανάπτυξης. «Πρόθεση της Δύσης είναι να μας αποδυναμώσουν και να μας καταστρέψουν, το λένε ανοιχτά αυτό». Ο βασικός μας στόχος για την απελευθέρωση του λαού του Ντονμπάς παραμένει αναλλοίωτος, τόνισε, επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος. Αναφερόμενος στην απόφαση για μερική επιστράτευση, η οποία τίθεται σε ισχύ από σήμερα, είπε ότι αφορά μόνο όσους είναι καταγεγραμμένοι ως έφεδροι. Απευθυνόμενος, δε, σε όσους επιστρατευτούν, τους διαβεβαίωσε ότι «θα δοθούν όλα τα προνόμια που έχουν όλοι όσοι είναι ήδη εν υπηρεσία».

Παράλληλα διακήρυξε ότι «στηρίζει» τη απόφαση των κατοίκων περιοχών που ελέγχονται από τη Ρωσία στην Ουκρανία να προχωρήσουν σε δημοψηφίσματα όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη τονίζοντας ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ασφαλείς συνθήκες για τη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων για τους πολίτες που θέλουν να εκφράσουν τη θέλησή τους.

