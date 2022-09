Τουρκική ναύτεξ – Ορούτς Ρέις: Βγαίνει στη Μεσόγειο το ερευνητικό

Σε νέα κλιμάκωση της έντασης σε Κύπρο και ανατολική Μεσόγειο προχωρούν οι Τούρκοι καθώς λίγη ώρα μετά την προαναγγελία Ντονμέζ για τις νέες σεισμικές έρευνες του Oruc Reis στην ανατολική Μεσόγειο προχώρησαν σε έκδοση NAVTEX με την οποία έχει δεσμεύσει τον μισό κόλπο της Αττάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες το τουρκικό ερευνητικό έχει αναβαθμιστεί μιας και η εμβέλεια των καλωδίων του σχεδόν έχει διπλασίαστεί από τα σχεδόν 2,5 χιλιόμετρα σε 4 χιλιόμετρα.

Αναλυτικά η NAVTEX

TURNHOS N/W : 0896/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 20-09-2022 11:46)

TURNHOS N/W : 0896/22

36 43.22 N – 031 07.42 E

36 48.70 N – 031 13.95 E

36 47.70 N – 031 20.45 E

36 45.55 N – 031 22.75 E

36 42.80 N – 031 32.02 E

36 38.38 N – 031 39.85 E

36 35.18 N – 031 48.32 E

36 32.25 N – 031 58.57 E

36 31.15 N – 031 59.12 E

36 31.43 N – 032 00.77 E

35 57.83 N – 032 28.27 E

35 43.90 N – 032 06.47 E

36 02.78 N – 031 49.88 E

35 55.90 N – 031 39.28 E

36 18.10 N – 031 21.07 E

5 NM BERTH REQUESTED.

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS AND ATAMAN BETWEEN 25 SEP 22-24 MAR 23 IN AREA BOUNDED BY;

2. CANCEL THIS MESSAGE 242059Z MAR 23.

“Θα στείλουμε το Oruc Reis στο νέο σημείο καθηκόντων του”

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ ο Ντονμέζ δήλωσε ότι «το πλοίο Oruc Reis μπροστά στο οποίο βρισκόμαστε είχε πραγματοποιήσει εργασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ανατολική Μεσόγειο. Το φέραμε στο λιμάνι σύμφωνα με τις ανάγκες για να γίνουν κάποιες εργασίες εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και του λογισμικού». Όπως εξήγησε «τώρα και αυτό (σ.σ. το Oruc Reis) μετατρέπεται για να μπορεί να κάνει τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες, όπως έχουμε κάνει και στο Mπαρμπαρός Χαϊρετίν Πασά, και συνεχίζεται η συναρμολόγηση του».

Ο Φατίχ Ντονμέζ προανήγγειλε, τέλος, χωρίς, όμως, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ότι «μέσα σε αυτό τον μήνα θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες εκσυγχρονισμού και θα το στείλουμε το Oruc Reis στο νέο σημείο καθηκόντων του».