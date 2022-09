Πριγκίπισσα Σάρλοτ – κηδεία Ελισάβετ: Έδινε οδηγίες στον Τζορτζ η μικρή, viral βίντεο

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ έχει αποδείξει ότι είναι το αφεντικό της μικρής… συμμορίας των παιδιών των Κέιμπριτζ και το απέδειξε και σήμερα στην κηδεία της προγιαγιάς της, βασίλισσας Ελισάβετ. Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ αποφάσισαν να παραστούν στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ μαζί με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά τους, τον 9 ετών πρίγκιπα Τζορτζ και την 7 ετών πριγκίπισσα Σάρλοτ. Η Κέιτ Μίντλετον σε μια από τις δεξιώσεις του Σαββάτου εξήγησε ότι η Σάρλοτ και ο μικρός Λούις δεν δείχνουν ακριβώς να αντιλαμβάνονται την έννοια του θανάτου και συνεπώς της απώλειας της προγιαγιάς τους. Ο πρίγκιπας Τζορτζ έδειξε να αντιλαμβάνεται το χαμό της προγιαγιάς του και μαζί με αυτό το πόσο σημαντική ήταν, κατά τα λεγόμενα της δούκισσας.

Πάντως, η μικρή Σάρλοτ, παρότι εξαιρετικά μικρή με το καπέλο της στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ έδειξε να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες, χωρίς τα συνήθη νάζια και τις ζαβολιές της.

“You need to bow” princess charlotte is so sassy I love it! Even when Prince George is king she’ll still be bossing him about 😂 https://t.co/2UnKihg5a8

