Μέτρα για την ενέργεια: Ποδήλατο στο… σινεμά!

Οι θεατές του κινηματογράφου στη Βαρσοβία κάνουν στατικό ποδήλατο για να τροφοδοτήσουν το υπαίθριο σινεμά, ως μέρος μιας πρωτοβουλίας εταιρείας υπηρεσιών που ενθαρρύνει τους Πολωνούς να σκεφτούν πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους ζωής.

Για τον Marek Kaszewek, 63 ετών, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να περάσετε το βράδυ της Παρασκευής από το να παρακολουθήσετε μια ταινία, να κάνετε ποδήλατο και… κάτι καλό για τον πλανήτη ταυτόχρονα.

WATCH: Moviegoers in Warsaw pedal a static bike to power an outdoor cinema as part of an initiative by a services company to encourage Poles to think about more environmentally friendly ways of living https://t.co/HQkWjFUwX7 pic.twitter.com/jIyojXBV91

— Reuters (@Reuters) September 11, 2022