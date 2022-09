Σεισμός Ταϊβάν: Κατέρρευσαν κτίρια, προειδοποίηση για τσουνάμ

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν. Το μέγεθος της σεισμικής δόνησης ανακοινώθηκε από το Αμερικανικό Γεωφυσικό Ινστιτούτο (USGS), ενώ από την πλευρά της η μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν 6,8 βαθμών. Μετά τον σεισμό εκδόθηκε ανακοίνωση για τσουνάμι από το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης τσουνάμι. Οι αρχές της Ταϊβάν δεν εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι για σεισμούς που είναι μεγέθους κάτω των 7 βαθμών. Νωρίτερα σήμερα το USGS είχε ανακοινώσει ότι σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών έπληξε το Σάββατο το βράδυ τις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 (τοπική ώρα, 16:30 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου και είχε επίκεντρο περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Ταϊτούνγκ. Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα. Μετά τον σεισμό αυτό δεν υπήρξαν αναφορές για θύματα ή ζημιές, καθώς το τμήμα αυτό της Ταϊβάν είναι αραιοκατοικημένο.

Some unverified visual from the earthquake affected Kaohsiung Cheng Yi, 24th Floor Swimming Pool

Kaohsiung City, #Taiwan

17.09.2022 – Earthquake magnitude of 6.6

