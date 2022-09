Γάλλος Spiderman: Έγινε 60 και σκαρφάλωσε σε ουρανοξύστη 48 ορόφων

Είναι γνωστός ως ο Γάλλος Spiderman και έχει ανέβει μερικά από τα υψηλότερα κτήρια του πλανήτη, συχνά χωρίς άδεια και με μπλεξίματα με τις αρχές. Ο Αλέν Ρομπέρ, γιατί περί αυτού ο λόγος, έγινε τον περασμένο μήνα 60 ετών. Και για να το γιορτάσει θέλησε να ανέβει έναν ουρανοξύστη 48 ορόφων, ύψους 187 μέτρων στο Παρίσι. Η κίνησή του είχε και συμβολικό χαρακτήρα. Ο Γάλλος Spiderman ήθελε να δείξει ότι τα 60 έτη, που είναι και η ηλικία συνταξιοδότησης στη Γαλλία, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μεγάλωσε. Ντυμένος στα κόκκινα, ο Ρομπέρ ύψωσε τα χέρια του φτάνοντας στην κορυφή του ουρανοξύστη. «Θέλω να στείλω στους ανθρώπους το μήνυμα ότι το να γίνεις 60 ετών δεν είναι τίποτα. Εξακολουθείς να μπορείς να κάνεις σπορ, να είσαι ενεργός και να κάνεις φοβερά πράγματα», είχε πει.

Alain Robert, known as the 'French Spiderman,' climbed a skyscraper in the company of three other climbers in Paris' business district of La Defense pic.twitter.com/KvSBG4SnGU — Reuters (@Reuters) September 7, 2021

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το εγχείρημα δεν ήταν μια ιδέα της στιγμής. «Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου εδώ και κάτι χρόνια ότι όταν φτάσω στην ηλικία των 60, θα σκαρφαλώσω αυτόν τον ουρανοξύστη ξανά, γιατί τα 60 συμβολίζουν το έτος συνταξιοδότησης στη Γαλλία». Ο Ρομπέρ ήθελε επίσης να κάνει την αναρρίχηση για να ευαισθητοποιήσει για την ανάγκη ανάληψης δράσης για το κλίμα, ενώ στο παρελθόν είχε σκαρφαλώσει στον Tour Total σε μια σειρά από περιστάσεις.

Alain Robert, the free climber dubbed the French “Spiderman”, scaled a 48-storey skyscraper in Paris to celebrate his 60th birthday. He climbs only using his bare hands powdered with chalk to absorb the sweat pic.twitter.com/BjIK49dVFl — TRT World (@trtworld) September 17, 2022

Έχει συλληφθεί πολλές φορές

Ο Γάλλος Spiderman ξεκίνησε την αναρρίχηση το 1975, με τις προπονήσεις να γίνονται σε βραχώδεις ακτές, κοντά στην πόλη του. Ξεκίνησε να σκαρφαλώνει μόνος του δύο χρόνια αργότερα, το 1977 και γρήγορα θεωρήθηκε από τους μεγαλύτερους στο είδους του. Έκτοτε, έχει σκαρφαλώσει σε πάνω από 150 πυργοειδείς κατασκευές στον κόσμο, όπως το Μπουρτζ Χαλίφα στο Ντουμπάι, που είναι και το υψηλότερο κτήριο του κόσμου, τον Πύργο του Άιφελ και το Γκόλντεν Γκέιτ Μπριτζ στο Σαν Φρανσίσκο.

Πάντως η αναρρίχηση πολλές φορές έχει καταλήξει στο αστυνομικό τμήμα, καθώς έχει συλληφθεί. Κι αυτό γιατί σκαρφαλώνει χωρίς ιμάντα, χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια του, ένα ζευγάρι παπούτσια αναρρίχησης και μία τσάντα με κιμωλία σε σκόνη για να σκουπίσει τον ιδρώτα του. Τον Οκτώβριο του 2018, συνελήφθη γιατί ανέβηκε στον πύργο Salesforce στο Λονδίνο, ύψους 202 μέτρων, χωρίς σκοινί ή εξοπλισμό ασφαλείας.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, είχε μπλεξίματα με τη γερμανική αστυνομία, γιατί ανέβηκε ένα πολύ υψηλό κτήριο στη Φρανκφούρτη. Τότε ήταν 57 ετών και χρειάστηκε 20 λεπτά για να σκαρφαλώσει το κτήριο των 153 μέτρων στην καρδιά της οικονομικής πρωτεύουσας της Γερμανίας. Ο Ρομπέρ είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους ορειβάτες στην ιστορία. Ο ίδιος παραδέχεται ότι όταν ξεκινά την αναρρίχηση φοβάται. Ωστόσο μόλις καταφέρει την πρώτη λαβή, ο φόβος εξανεμίζεται. «Γίνομαι ένας άλλος άνθρωπος και μπαίνω σε έναν άλλο κόσμο», είχε πει τον Απρίλιο.