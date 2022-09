Σοκ: Οπαδοί επιτέθηκαν σε πατέρα και κόρη που φορούσαν φανέλα της Πόρτο (vid)

Ένα απίστευτα θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε στην Πορτογαλία λίγο πριν έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Εστορίλ και την Πόρτο που ολοκληρώθηκε με ισοπαλία 1-1.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται μερίδα οπαδών της Εστορίλ να επιτίθεται λεκτικά σε φίλο της Πόρτο ο οποίος κρατάει στην αγκαλιά του την μικρή του κόρη.

Μάλιστα ένας εκ των θερμόαιμων φίλων των γηπεδούχων δεν δίστασε να φτύσει τον ανυπεράσπιστο φίλαθλο της Πόρτο που έσπευσε να απομακρυνθεί από το σημείο της σύρραξης.

Ainda antes do golo do @estorilpraiasad, momentos de alguma confusão no António Coimbra da Mota.

Além dos insultos, um adepto cuspiu na direção de portistas, com uma criança, que viria a deixar a zona ao colo do pai, a assistir a tudo por perto. pic.twitter.com/gWeiwLUOGg

— zerozero (@zerozeropt) September 17, 2022