Αν Χεκ – Έλεν Ντε Τζένερις: Δεν είχα πάει ποτέ με γυναίκα πριν βγω μαζί της

Στα απομνημονεύματά της, η ηθοποιός Αν Χεκ μοιράστηκε ειλικρινείς σκέψεις για τη σχέση της με την Έλεν Ντε Τζένερις στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του «Guardian», η ηθοποιός Αν Χεκ στα απομνημονεύματα της «Call me Anne», τα οποία θα δημοσιευτούν τον Ιανουάριο του 2023 και θα αποτελέσουν συνέχεια του προηγούμενου βιβλίου της «Call me Crazy» του 2021, τόνισε ότι: «Με χαρακτήρισαν εξωφρενική επειδή ερωτεύτηκα μια γυναίκα. Δεν είχα πάει ποτέ με γυναίκα πριν βγω με την Ντε Τζένερις».

Η Αν Χεκ, στις ταινίες της οποίας περιλαμβάνονταν τα «Donnie Brasco» και «Wag the Dog», πέθανε τον Αύγουστο σε ηλικία 53 ετών, μία εβδομάδα μετά τη σύγκρουση του αυτοκινήτου της, με ένα σπίτι στο Λος Άντζελες. Η ηθοποιός πέθανε από εισπνευστικό τραύμα και εγκαύματα μετά την πύρινη σύγκρουση με το αυτοκίνητό της και ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε ατύχημα από τον ιατροδικαστή.

