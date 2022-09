Φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ: Χάος στην αίθουσα του Γουέστμινστερ

Χάος επικράτησε στην αίθουσα του Γουέστμινστερ το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένας άνδρας κινήθηκε προς το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ και το άγγιξε με αποτέλεσμα η ασφάλεια να τον ακινητοποιήσει και στη συνέχεια η αστυνομία να τον συλλάβει. Το επεισόδιο διαδραματίστηκε γύρω στις 10 το βράδυ (τοπική ώρα) μπροστά σε δεκάδες που περίμεναν στην ουρά για να αποτίσουν τα σέβη τους στην Ελισάβετ. Ο άνδρας βγήκε από τη γραμμή, ανέβηκε στα σκαλιά και άγγιξε το φέρετρο προτού τεθεί υπό κράτηση από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, ανέφερε ο Guardian.

A man has been arrested in Westminster after rushing towards the Queen’s coffin & allegedly attempting to remove the royal standard. Photos show police restraining the man, who made it up the catafalque & touched the Queen’s coffin #Queen #QueenElizabeth #QueenElizabethII pic.twitter.com/uLbbtTAVf9

— Lesha No Whey (@ShellyLuvsLisa) September 17, 2022