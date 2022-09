Πούτιν – Ινδός πρωθπουργός: “Θέλουμε να τελειώσει σύντομα ο πόλεμος με την Ουκρανία

«Θέλουμε να θέσουμε τέλος το συντομότερο δυνατό», δήλωση του Ρώσου προέδρου για τον πόλεμο που ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας για την εκτόνωση της κρίσης. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε τη λύπη του για το ότι «η αντίθετη πλευρά, η ηγεσία της Ουκρανίας, απέρριψε τις ειρηνευτικές συνομιλίες» και δήλωσε ότι θέλει να επιτύχει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα. Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε στον Πούτιν ότι τώρα δεν είναι ώρα για πόλεμο, καθώς η ασφάλεια των τροφίμων, των λιπασμάτων και των καυσίμων είναι από τις μεγαλύτερες ανησυχίες του κόσμου αυτή τη στιγμή.

«Γνωρίζω ότι η σημερινή εποχή δεν είναι εποχή για πόλεμο και σας μίλησα στο τηλέφωνο γι’ αυτό», είπε ο Μόντι στον Πούτιν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασία της Σαγκάης που πραγματοποιείται στο Ουζμπεκιστάν, προσθέτοντας ότι η δημοκρατία, η διπλωματία και ο διάλογος κρατούν τον κόσμο ενωμένο. Ο Πούτιν δήλωσε ότι κατανοεί τις ανησυχίες του Μόντι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Γνωρίζω τη θέση σας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία και γνωρίζω τις ανησυχίες σας. Θέλουμε να θέσουμε τέλος σε όλο αυτό το συντομότερο δυνατό».

Had a wonderful meeting with President Putin. We got the opportunity to discuss furthering India-Russia cooperation in sectors such as trade, energy, defence and more. We also discussed other bilateral and global issues. pic.twitter.com/iHW5jkKOW0

— Narendra Modi (@narendramodi) September 16, 2022