Ληστείες τραπεζών – Λίβανος: Σε απόγνωση οι πολίτες

Επτά τράπεζες έγιναν στόχος «ληστών» χθες και σήμερα στον Λίβανο: επρόκειτο για πελάτες που προσπαθούσαν απεγνωσμένα να σηκώσουν τις καταθέσεις τους, οι οποίες παραμένουν παγωμένες, λόγω της άνευ προηγουμένου οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Ο Λίβανος αντιμετωπίζει από το 2019 σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, τις οποίες ένα μεγάλο μέρος των πολιτών αποδίδει στην κακοδιαχείριση, τη διαφθορά, την αδιαφορία και την αδράνεια των πολιτικών. Όταν η αξία της λιβανέζικης λίρας κατέρρευσε, οι τράπεζες άρχισαν να επιβάλουν δρακόντεια μέτρα, εμποδίζοντας τους πελάτες τους να σηκώσουν τις οικονομίες τους, ιδίως εάν επρόκειτο για καταθέσεις σε συνάλλαγμα.

Μέσα σε 48 ώρες, επτά τράπεζες έγιναν στόχος «ληστών». Καθώς πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά αυτά, ο υπουργός Εσωτερικών συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη των υπηρεσιών ασφαλείας ώστε «να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα». Η Ένωση Τραπεζών του Λιβάνου (ABL) συγκάλεσε επίσης κατεπείγουσα σύσκεψη και διέταξε να κλείσουν για τρεις ημέρες όλα τα υποκαταστήματα την επόμενη εβδομάδα.

Sali Hafiz stormed a bank in Lebanon with her nephew's toy pistol and freed thousands of dollars from her family's deposits in order to pay for her sister's cancer treatment.

Labanese banks have frozen the savings of most depositors for almost three years amid an economic crisis pic.twitter.com/ImesgF3JIi

