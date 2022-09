Ιταλία πλημμύρες: Εικόνες καταστροφής, τουλάχιστον 10 νεκροί από τις πλημμύρες

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την περασμένη νύκτα την κεντρική Ιταλία, πλημμυρίζοντας δρόμους και κατοικίες, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης, ενώ σε 50 ανέρχονται οι τραυματίες. Προηγούμενος επίσημος απολογισμός της ιταλικής υπηρεσίας πολιτικής προστασίας έκανε λόγο για επτά νεκρούς.

Επίσης, αγνοείται η τύχη άλλων τεσσάρων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένα οκτάχρονο παιδί που βρισκόταν με τη μητέρα του μέσα σε αυτοκίνητο. Η μητέρα σώθηκε από τους πυροσβέστες, όμως το ισχυρό ρεύμα του νερού παρέσυρε το παιδί της, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AGI. Η περιφέρεια που επλήγη περισσότερο είναι η επαρχία της Αγκώνας, λιμάνι στις όχθες της Αδριατικής, αλλά η κακοκαιρία έπληξε επίσης τη γειτονική περιφέρεια της Ούμπρια.

