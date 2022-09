Ζελένσκι τροχαίο: Τραυματίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος

Το αυτοκίνητο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο Κίεβο, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο εκπρόσωπο του προέδρου της Ουκρανίας. Σύμφωνα με ανάρτηση του Σερχίι Νικιφόροφ στο Facebook, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν τραυματίστηκε σοβαρά. «Στο Κίεβο, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο του προέδρου της Ουκρανίας και οχήματα της συνοδείας του. Οι γιατροί που συνόδευαν τον αρχηγό του κράτους προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό του αυτοκινήτου και τον μετέφεραν σε ασθενοφόρο. Ο πρόεδρος εξετάστηκε από γιατρό, δεν διαπιστώθηκε σοβαρός τραυματισμός. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Λίγα λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση της δήλωσης του Νικιφόροφ, το γραφείο του Ζελένσκι έστειλε το βίντεο της νυχτερινής ομιλίας που εκφωνεί κάθε μέρα. “Επέστρεψα από το Χάρκοβο, από τις περιοχές που απελευθερώθηκαν. Από σήμερα, σχεδόν ολόκληρη η περιοχή είναι κατεχόμενη. Ήταν μια πρωτοφανής κίνηση των πολεμιστών μας – Οι Ουκρανοί πάλι κατάφεραν να κάνουν αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο. Μόνο την πρώτη μέρα ενεργών δράσεων, τα στρατεύματά μας προχώρησαν 19 χιλιόμετρα. Σε πέντε μέρες μαχών πέρασαν 110 χιλιόμετρα. Συνολικά έχουν ανακαταληφθεί σχεδόν 400 οικισμοί. 150 χιλιάδες Ουκρανοί που παρέμειναν σε αυτή την επικράτεια τώρα νιώθουν ξανά τι είναι ασφαλής και επέστρεψαν στην κανονική ζωή τους…

BREAKING:

Zelensky has been evaluated by doctors after a car crash.

Fortunately, the Ukrainian President didn’t suffer any injuries. pic.twitter.com/eABUW0f7Iz

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 15, 2022