Κλόε Καρντάσιαν – Τρίσταν Τόμπσον: Ξανά μαζί;

H Μπιγιονσέ γιόρτασε πριν δύο ημέρες τα 41α γενέθλιά της και ανάμεσα στους καλεσμένους που βρέθηκαν στο disco party που διοργάνωσε ήταν η Κλόε Καρντάσιαν και ο πρώην σύντροφός της, Τρίσταν Τόμπσον. Το άλλοτε ζευγάρι εθεάθη να είναι πολύ κοντά κατά τη διάρκεια του πάρτι, με τα πρώτα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μια πιθανή επανασύνδεση, μετά και το δεύτερο παιδί τους που ήρθε στη ζωή πριν έναν περίπου μήνα, μέσω παρένθετης μητέρας.

Khloé Kardashian, Tristan Thompson welcome second baby, a son, via surrogate https://t.co/RbNgjGCrSy pic.twitter.com/gJG7ZBylOC

Θέλοντας να δώσει την απάντησή της, η Κλόε Καρντάσιαν, η οποία προτιμά να κρατά μακριά από τη δημοσιότητα τη σχέση της με τον πρώην σύντροφό της και πατέρα των παιδιών της, ειδικότερα μετά τα σκάνδαλα με τις απιστίες του, έκανε μια ανάρτηση. Πιο συγκεκριμένα, η διάσημη τηλεπερσόνα θέλησε να ξεκαθαρίσει αν είναι ξανά δεσμευμένη ή ελεύθερη με μία φωτογραφία και ένα υπονοούμενο. Πριν λίγες ώρες λοιπόν, η Κλόε Καρντάσιαν δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών, όπου ποζάρει με την αδερφή της Κιμ και τη φίλη τους, Λάλα και στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Όλες οι ελεύθερες κυρίες».

Άλλωστε, όχι μόνο η ίδια, αλλά και η Κιμ Καρντάσιαν χώρισε πρόσφατα από τον σύντροφό της, Πιτ Ντέιβιντσον. Το ζευγάρι δικαιολόγησε την απόφασή του, κάνοντας λόγο για μια πολύ «φορτωμένη» καθημερινότητα, η οποία δεν τους επιτρέπει να συνεχίσουν.

After nine months together, Kim Kardashian and Pete Davidson have broken up. 💔.

