Λίβανος κρίση: Γυναίκα σε απόγνωση έκανε «ντου» σε τράπεζα για να πάρει τις καταθέσεις της

Νεαρή γυναίκα «εισέβαλε» την Τετάρτη σε τράπεζα στον Λίβανο, προκειμένου να αποσύρει χρήματα από τις καταθέσεις της. Η Λιβανέζα «διέρρηξε» τράπεζα στη Βηρυτό και έφυγε από εκεί με μερικές χιλιάδες δολάρια, λέγοντας ότι ήθελε να πληρώσει τα ιατρικά έξοδα της αδελφής της, που πάσχει από καρκίνο. Το περιστατικό αυτό, όπως και άλλα, έγινε σε μια χώρα όπου σοβεί μια σοβαρή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Παρόμοιο περιστατικό, που έγινε επίσης την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, δείχνει την απελπισία πολλών πολιτών απέναντι στην αδυναμία να αποσύρουν τις καταθέσεις τους, που έχουν μπλοκαριστεί στις τράπεζες εδώ και τρία χρόνια. Η λιβανέζικη λίρα έχασε τουλάχιστον το 90% της αξίας της, και το 80% του πληθυσμού έχει βυθιστεί στη φτώχεια από το 2019.

Σε εικόνες από τη ληστεία που μετέδωσε απευθείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακούγεται η Σάλι Χάφεζ να ζητά, φωνάζοντας στους υπαλλήλους ενός υποκαταστήματος της Blom Bank, να της αποδεσμεύσουν ένα ποσό χρημάτων. «Είμαι η Σάλι Χάφεζ, ήρθα σήμερα να ανακτήσω τα χρήματα της αδελφής μου που πεθαίνει στο νοσοκομείο» ακούγεται να λέει στο βίντεο η νεαρή γυναίκα, η οποία πρόσθεσε: «Δεν είμαι εδώ για να σκοτώσω ή να βάλω φωτιά… Είμαι εδώ για να διεκδικήσω ό,τι δικαιούμαι». Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τοπικό μέσο ενημέρωσης μετά την ενέργειά της, η Σάλι Χάφεζ είπε πως πήρε περίπου 13.000 από τα 20.000 ευρώ καταθέσεις της οικογένειάς της στην τράπεζα. Όπως διευκρίνισε, τα ιατρικά έξοδα της αδελφής της ανέρχονται σε 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP και όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο σημείο είχε πέσει βενζίνη και ένα πιστόλι βρέθηκε στο έδαφος. Η Σάλι Χάφεζ δήλωσε πως επρόκειτο για ένα πλαστικό παιχνίδι, που δανείστηκε από τον ανιψιό της. Η Σάλι και οι φερόμενοι ως συνεργοί της κατάφεραν να διαφύγουν από ένα παράθυρο πριν από την άφιξη των δυνάμεων ασφαλείας. Η ληστεία κράτησε λιγότερο από μία ώρα.

Normal day in #Beirut. Sally Hafez is taking her money from Blom bank because banks are not giving people their money back. pic.twitter.com/MZuHO9Mvcv

— محمد/Mo (@monajem) September 14, 2022