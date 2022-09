Πούτιν – Σολτς επικοινωνία: Μίλησαν μετά από 4 μήνες

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν το απόγευμα της Τρίτης ο Όλαφ Σολτς με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, στην πρώτη επικοινωνία των δυο ηγετών μετά τα τέλη Μαΐου. Η συνομιλία αυτή ακολούθησε την επικοινωνία του Γερμανού καγκελαρίου με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι την προηγούμενη εβδομάδα.

Η 90λεπτη συνομιλία Σολτς – Πούτιν ήταν αφιερωμένη, σύμφωνα με την ενημέρωση του Βερολίνου, στον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και στα επακόλουθά του. Δεδομένης της σοβαρότητας της στρατιωτικής κατάστασης και των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία, ο καγκελάριος προέτρεψε τον Ρώσο πρόεδρο να βρει το συντομότερο δυνατό μια διπλωματική λύση, η οποία θα εστιάζει «στην άμεση κατάπαυση του πυρός, την πλήρη αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και στον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας». Ο Σολτς τόνισε, ακόμα, ότι «οποιαδήποτε περαιτέρω ρωσικά βήματα προσάρτησης δεν θα μείνουν αναπάντητα και δεν θα αναγνωριστούν σε καμία περίπτωση».

Ο καγκελάριος κάλεσε, ακόμα, τον Ρώσο πρόεδρο να μεταχειριστεί τους αιχμαλώτους μαχητές σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ιδίως τις Συμβάσεις της Γενεύης, και να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού. Όσον αφορά την κατάσταση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο Σολτς τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλειά του, να αποφευχθούν τυχόν βήματα κλιμάκωσης και να εφαρμοστούν άμεσα τα μέτρα που συνιστώνται στην έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Σολτς και Πούτιν μίλησαν επίσης για την παγκόσμια επισιτιστική κατάσταση, η οποία είναι ιδιαίτερα τεταμένη λόγω του ρωσικού πολέμου. Ο Γερμανός ηγέτης τόνισε τον σημαντικό ρόλο της συμφωνίας για τα σιτηρά υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και απηύθυνε έκκληση στον Ρώσο πρόεδρο να μην την απαξιώσει.

