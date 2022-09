Μέγκαν Μαρκλ – Ελισάβετ: Η αμήχανη στιγμή που εκνευρίζεται με ανθρώπους του παλατιού

Η ξαφνικά εμφάνιση Μέγκαν Μαρκλ, πρίγκιπα Χάρι, πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον το Σάββατο στο Γουίνδσορ προκάλεσε απορία και έκπληξη. Μια εμφανής προσπάθεια και των δύο πλευρών να δείξουν ότι μπορούν να παραμερίσουν τις διαφορές τους για να θρηνήσουν την αγαπημένη τους γιαγιά βασίλισσα Ελισάβετ. Η αμηχανία ήταν εμφανής, όπως και ο πλέον ηγετικός ρόλος που κατέχουν πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον. Πήγαιναν μπροστά και οι άλλοι ακολουθούσαν. Στο ζευγάρι των πριγκίπων της Ουαλίας και συγκεκριμένα στον Γουίλιαμ ανήκε άλλωστε η πρωτοβουλία για την κοινή εμφάνιση στον κόσμο, έξω από το κάστρο που τόσο αγαπούσε η γιαγιά τους και είχε γεμίσει λουλούδια στη μνήμη της.

Prince Harry and his wife Meghan joined Prince William and Kate to view messages and flowers left by supporters outside Windsor Castle following the death of Queen Elizabeth pic.twitter.com/7mo7y84x1l

Η Μέγκαν Μαρκλ, ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω. Και δεν μπόρεσε να κρύψει και τον εκνευρισμό της όταν ένας από τους ανθρώπους του παλατιού, την πλησίασε για να την διευκολύνει με ένα μπουκέτο λουλούδια που κρατούσε. Οι άνθρωποι του παλατιού είναι αυτοί που δέχονται τα βελάκια της Μέγκαν, όταν η δούκισσα μιλά για τα δεινά της στο παλάτι. Είναι οι άνθρωποι με τα γκρι, όπως συνήθως τους αποκαλεί, που ήθελαν να την βάλουν σε καλούπι, αρνούνταν πολλά από τα αιτήματά της και γενικότερα κατά τους ισχυρισμούς της τής έκαναν τη ζωή δύσκολη. Οταν λοιπόν η Μέγκαν Μαρκλ, αντίκρισε έναν από τους ανθρώπους του παλατιού μπροστά της, που παρενέβη ενώ μιλούσε με τον κόσμο που είχαν έρθει για να θρηνήσουν την βασίλισσα Ελισάβετ, εκνευρίστηκε. Και προσπάθησε πάρα πολύ για να το κρύψει. Και παρότι η προσπάθεια ήταν φιλότιμη, ο εκνευρισμός δεν κρυβόταν…

Ολα συνέβησαν όταν κάποιος από το πλήθος έδωσε ένα μπουκέτο λουλούδια στην Μέγκαν Μαρκλ προφανώς για να το αφήσει μαζί με τα υπόλοιπα λουλούδια που ήταν στον τοίχο του κάστρου στη μνήμη της βασίλισσας. Όταν η Μέγκαν κράτησε τα λουλούδια στα χέρια της, ένας βασιλικός βοηθός έσπευεσ να της τα πάρει για να τα εναποθέσει μαζί με τα άλλα. Αλλά η Μέγκαν είπε ότι ήθελε να τα πάει η ίδια και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του. Εκνευρισμένη. Εμφανώς εκνευρισμένη. «Τους είπα ότι θα τα τοποθετήσω εκεί πέρα, οπότε δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ. Το εκτιμώ πάντως», φαίνεται να λέει στον βασιλικό βοηθό.

“I told them I’d place them over there so it’s OK. Thank you. I appreciate it though.”

Nice of Meghan to place flowers at the gate for some of the people in the crowd. pic.twitter.com/vGzm2gwuyh

— R.S. Locke / Royal Suitor (@royal_suitor) September 11, 2022