Φεστιβάλ Βενετίας 2022: Έλαμψε η Κέιτ Μπλάνσετ

Τρεις γενιές γοητευτικών γυναικών έδωσαν το «παρών» στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Βενετίας 2022: Η Cate Blanchett απόλαυσε τη συνοδεία της μητέρας της, June, και της 7χρονης κόρης της, Edith. Είχε μάλιστα πολλούς λόγους να γιορτάζει, καθώς μόλις είχε κερδίσει το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στην 79η διοργάνωση.

Η 53χρονη ηθοποιός απογείωσε το one-shoulder trend, μέσα σε μια μαύρη μάξι τουαλέτα με πλούσιες πτυχώσεις που παραπέμπουν στο αρχαιοελληνικό στυλ και ασορτί πανωφόρι με bold μανίκια. Η κόρη της φόρεσε ένα μεταλιζέ βελούδινο φορεματάκι, ενώ η μητέρα της μαύρο παντελόνι και floral σακάκι.

Το μαύρο χρώμα, που επέλεξε η Blanchett, ήταν ένας μεταθανάτιος φόρος τιμής στη βασίλισσα Ελισάβετ, όπως αναφέρει η Daily Mail.

H Blanchett απέσπασε την κορυφαία διάκριση για την ερμηνεία της στην ταινία «TAR» του Todd Field, σε ένα ρόλο που γράφτηκε ειδικά για εκείνη. Υποδύεται μια ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, το επινοημένο πρόσωπο Lydia Tár, συνθέτρια, μουσικό, φιλάνθρωπο και μαέστρο, την πρώτη που αναλαμβάνει τη διεύθυνση μιας σπουδαίας γερμανικής ορχήστρας, η οποία όμως, σύμφωνα με τα λεγόμενα της ηθοποιού, «στοιχειώνεται από κάτι, από το παρελθόν της, από τον εαυτό της, από παλαιότερες πράξεις της. Γνωρίζεις κάποια που έχει κρύψει το παρελθόν της μέσα σε ένα κουτί και που μέσα από το τεράστιο ταλέντο του έχει προσπαθήσει να επανεφεύρει τον εαυτό του, να σωθεί και να μεταμορφωθεί διά της μουσικής».

