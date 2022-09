Both Sides of the Blade: Η Ζιλιέτ Μπινός μιλά για το δικό της ερωτικό τρίγωνο

Η Ζιλιέτ Μπινός πρωταγωνιστεί στην ταινία «Both Sides of the Blade» και η ηθοποιός τυχαίνει να ταυτίζεται με μία αληθινή ιστορία από τη ζωή της. Η Μπινός υποδύεται τη Σάρα, μια ραδιοφωνική παραγωγό που είναι σε σχέση με τον Ζαν, έναν παίκτη του ράγκμπι, αλλά όταν έρχεται ο Φρανσουά από το παρελθόν της δεν μπορεί να τού αντισταθεί. Με αφορμή το κινηματογραφικό αυτό ερωτικό τρίγωνο, η 58χρονη εξομολογήθηκε πως αυτό είναι κάτι που της έχει συμβεί στην πραγματικότητα και ήταν αβάσταχτο. «Ερωτεύτηκα δύο άντρες όταν ήμουν στα είκοσι μου. Ήταν αβάσταχτο. Πραγματικά, αβάσταχτο» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της.

