Βασιλιάς Κάρολος της Αγγλίας: Τι ώρα θα κάνει το διάγγελμα

Το δρόμο της επιστροφής στο Λονδίνο, προκειμένου να αναλάβει και επισήμως καθήκοντα πήρε ο βασιλιάς -πλέον- Κάρολος. Ο Κάρολος, συνοδεία της συζύγου του Καμίλα, αποχώρησαν από το Μπαλμόραλ, αφού πέρασαν εκεί τις τελευταίες 24 ώρες όταν και επιδεινώθηκε ραγδαία η επιβαρυμένη υγεία της βασίλισσας Ελισάβετ, βρέθηκαν στο πλευρό της καθώς έφυγε από τη ζωή και στη συνέχεια θρήνησαν με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι οι γιατροί ενημέρωσαν την βασιλική οικογένεια για τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της βασίλισας Ελισάβετ χθες τα ξημερώματα. Πρώτος έσπευσε ο πρίγκιπας Κάρολος και η κόρη της Άννα, ενώ με αεροπλάνο πέταξαν από το Λονδίνο οι Άντριου, Έντουαρντ και Γουίλιαμ. Ώρα αργότερα κατεύθασε και ο πρίγκιπας Χάρι. Νωρίτερα, είχε αποχωρήσει από το Μπαλμόραλ ο πρίγκιπας Χάρι, το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που εγκατέλειψε το βασιλικό κάστρο στη Σκωτία.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα συναντηθεί με την πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας Λιζ Τρας και εν συνεχεία θα κάνει το διάγγελμά του. Σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα γίνουν η συνάντηση και το διάγγελμα δεν υπάρχουν, αν και την τελευταία ώρα αρκετά βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Κάρολος θα απευθυνθεί στον βρετανικό λαό στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδος). Το φέρετρο της βασίλισσας -τυλιγμένο με τη βασιλική σημαία και με ένα στεφάνι από τα αγαπημένα της λουλούδια στην κορυφή- πιστεύεται ότι αναπαύεται στην αίθουσα χορού του αγαπημένου της Μπαλμόραλ.

Υπάρχει πρωτόκολλο για το τι θα ακολουθήσει στη συνέχεια, η λεγόμενη «Επιχείρηση Μονόκερος» για τη μεταφορά της σορού της βασίλισσας Ελισάβετ στο Λονδίνο. Προβλέπει διάφορα στάδια, τριήμερο λαϊκό προσκύνημα στο Μπάκιγχαμ και άλλα, αλλά το χρονοδιάγραμμα δεν έχει καταστεί ακόμη σαφές. Σε ότι αφορά την ημέρα της κηδείας, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί κάτι επισήμως, daily mail και independent αναφέρουν ότι θα γίνει -ενδεχομένως- την μεθεπόμενη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου.

«Σήμερα το πρωί επικρατεί μια στοχαστική διάθεση μετά τις χθεσινές ζοφερές ειδήσεις. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στη δουλειά τους περνώντας κάτω από διαφημιστικές πινακίδες και αφίσες στα μέσα μαζικής μεταφοράς με αφιερώματα για το θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ. Αλλά η πρακτική διαδικασία θα πρέπει να ξεκινήσει κάνοντας προετοιμασίες για την κρατική κηδεία και για να παρουσιαστεί ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ στο κοινό και στους πολιτικούς.

Παρόλο που θα πενθεί ως γιος που έχασε τη μητέρα του, ο βασιλιάς θα αντιμετωπίσει έναν δύσκολο γύρο δημόσιων και συνταγματικών υποχρεώσεων. Αφού πέρασε τη νύχτα στο Μπαλμόραλ θα επιστρέψει στο Λονδίνο και θα πραγματοποιήσει την πρώτη ακρόαση με την πρωθυπουργό Λιζ Τρας. Βέβαια, η ίδια μόλις ξεκίνησε τη δουλειά της και εμφανίστηκε αυτή την εβδομάδα στις τελευταίες φωτογραφίες που είδαμε της βασίλισσας Ελισάβετ. Θα υπάρξει επίσης προετοιμασία για το τηλεοπτικό διάγγελμα του νέου βασιλιά προς το έθνος».

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022