Σχολεία θηλέων Αφγανιστάν: Ένα βήμα πίσω από τους Ταλιμπάν

Πέντε δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για κορίτσια άνοιξαν ξανά σε μια ανατολική επαρχία του Αφγανιστάν. Η κίνηση έγινε ύστερα από την επιμονή εκατοντάδων μαθητριών που είχαν προηγουμένως απαγορευτεί από τα ιδρύματα αυτά από τους Ταλιμπάν, δήλωσε σήμερα ένας τοπικός αξιωματούχος. Επισήμως, οι Ταλιμπάν έχουν απαγορεύσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, για τα κορίτσια. Αλλά αυτή η εντολή αγνοήθηκε σε ορισμένες περιοχές του Αφγανιστάν μακριά από την πρωτεύουσα Καμπούλ και την Κανταχάρ, το προπύργιο των Ταλιμπάν.

Στην επαρχία Πάκτια (στα ανατολικά), περίπου 300 κορίτσια επέστρεψαν στο σχολείο από την περασμένη εβδομάδα, παρά την απουσία επίσημης απόφασης για το θέμα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στην πόλη Γκαρντέζ ο Μοχάμεντ Ουάλι Αχμάντι, διευθυντής του γυμνασίου Σασγκάρ, που βρίσκεται στην πόλη Γκαρντέζ. Κορίτσια που φορούσαν ισλαμικές μαντίλες και χιτζάμπ (που καλύπτουν το κεφάλι και το λαιμό) εθεάθησαν να πηγαίνουν στο σχολείο το πρωί της Πέμπτης από φωτογράφο του AFP.

Πιθανό να ακολουθήσουν και άλλα σχολεία της επαρχίας

«Αφού τα κορίτσια ήρθαν μόνα τους, δεν τα στείλαμε πίσω», είπε ο Αχμάντι. Αν όμως το υπουργείο Παιδείας έδινε εντολή να κλείσει το σχολείο, θα το κάναμε «αμέσως», τόνισε. «Πριν από λίγες μέρες, μαθήτριες προσέγγισαν τους διευθυντές πέντε σχολείων για να ζητήσουν την επαναλειτουργία των ιδρυμάτων τους. Έκτοτε, τα μαθήματα ξεκίνησαν ξανά και αυτά τα σχολεία λειτουργούν τώρα», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του σχολείου.

Τέσσερα από αυτά βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Πάκτια, την Γκαρντέζ, και ένα στην επαρχία Σαμκάνι. Αξιωματούχοι του υπουργείου Παιδείας στην Καμπούλ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι να σχολιάσουν τις πληροφορίες. Σύμφωνα πάντως με τον Αχμάντι, είναι πιθανό να ακολουθήσουν και άλλα σχολεία της επαρχίας. Από την κατάληψη της εξουσίας τον Αύγουστο του 2021, οι Ταλιμπάν έχουν θέσει αυστηρούς περιορισμούς στα κορίτσια και τις γυναίκες για να συμμορφωθούν με την εξαιρετικά αυστηρή άποψή τους για το ισλάμ, ουσιαστικά αποκλείοντάς τα από τη δημόσια ζωή.

Τον Μάρτιο διέταξαν να κλείσουν όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τα κορίτσια, λίγες ώρες αφότου άνοιξαν ξανά για πρώτη φορά από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία.

Οι Ταλιμπάν υποστήριξαν έκτοτε ότι η απαγόρευση συνδέεται μόνο με ένα «τεχνικό πρόβλημα» και ότι τα μαθήματα θα ξαναρχίσουν μόλις καθοριστεί ένα πρόγραμμα, βασισμένο σε ισλαμικές αρχές. Ωστόσο, ορισμένα δημόσια σχολεία συνέχισαν να λειτουργούν σε κάποιες περιοχές της χώρας υπό την πίεση από τοπικούς αξιωματούχους και οικογένειες.

Με πληροφορίες του AFP/ΑΠΕ