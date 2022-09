Ελισάβετ Κύπρος: Μια άλλη, “σκοτεινή” πλευρά

Η Ελισάβετ Β΄ δεν ήταν ιδιαίτερα συμπαθής στους κατοίκους της Κύπρου αφού ως μονάρχης δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει τον απαγχονισμό πολλών αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Επισκέφθηκε την Κύπρο δύο φορές. Το 1961 καθοδόν προς την Ινδία, όταν την υποδέχτηκε ο Πρόεδρος Μακάριος. Στις 13 Οκτωβρίου του 1993 η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ βρέθηκε στην Κύπρο για την 29η Σύνοδο Κορυφής της Κοινοπολιτείας. Οι επίσημες αρχές της απέδωσαν τις τυπικές τιμές, για τον λαό όμως ήταν η «Αλισαβού», η επικεφαλής της εγκληματικής αποικιοκρατίας και ήταν ανεπιθύμητη. Αν όχι σε όλους, τουλάχιστον στους περισσότερους που έζησαν την σκληρή περίοδο της Αγγλικής αποικιοκρατίας αλλά και τα βασανιστήρια και τους απαγχονισμούς των Κυπρίων αγωνιστών κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου από τους Άγγλους την περίοδο 1955-59.

@yanisvaroufakis Cypriot 19 year old Evagoras Pallikaridis was hanged in Nicosia Central Prisons on this day in 1957 by the British Some of his last words were “This is the most beautiful day of my life. It is a good thing to die for Greece.” pic.twitter.com/12X8apgdoO

— Angelique Rockas (@A_Rockas) March 14, 2020