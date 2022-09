Λούκα Ντόντσιτς μητέρα: Σε δικαστική διαμάχη για ένα όνομα

Ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται στο Eurobasket 2022 με την Εθνική Σλοβενίας, αλλά την ίδια ώρα φαίνεται ότι έχει ανοίξει και μία νομική αντιδικία με τη μητέρα του, Μίριαμ Πότερμπιν. Οι δυο τους ήταν αχώριστοι για πολλά χρόνια, αφού ζούσαν μαζί στη Μαδρίτη όσο ο Ντόντσιτς αγωνιζόταν στη Ρεάλ και πήγαν μαζί και στις ΗΠΑ, όταν επιλέχθηκε στο NBA από τους Ντάλας Μάβερικς.

Η σχέση τους είχε δει μάλιστα αρκετές φορές τα φώτα της δημοσιότητας για το πόσο κοντά είχε τη μητέρα του όλα αυτά τα χρόνια. Πλέον όμως φαίνεται ότι οι δυο τους έχουν απομακρυνθεί, με τον Ντόντσιτς να κινείται νομικά εναντίον της, για την εμπορική χρήση του ονόματός του.

