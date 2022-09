Βασιλιάς Κάρολος – Μεγάλη Βρετανία: Η πρώτη ανακοίνωση του νέου μονάρχη

Βασιλιάς της Μεγάλης Βρετανίας είναι, πλέον, ο Κάρολος μετά τον θάνατο της Ελισάβετ. Στην ανακοίνωση του θανάτου της Ελισάβετ αναφέρεται πως «ο Βασιλιάς και η σύζυγός του θα παραμείνουν στο κάστρο Μπαλμόραλ και θα πάνε στο Λονδίνο αύριο». Σημειώνεται πως το 2021 το Politico δημοσίευσε απόρρητα μυστικές πληροφορίες που αφορούσαν το σχέδιο διαδοχής της βασίλισσας. Η φράση που προβλεπόταν για την αναγγελία του θανάτου της ήταν «η Γέφυρα του Λονδίνου έπεσε».

Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, η πρωθυπουργός ενημερώνεται με τηλεφωνική κλήση και μήνυμα ότι η Βασίλισσα πέθανε. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο κωδικός «Η Γέφυρα του Λονδίνου έπεσε» θα χρησιμοποιηθεί από το Μπάκιγχαμ, ωστόσο αυτή η φράση βρίσκεται στα σχέδια που έχουν δημιουργηθεί από τη δεκαετία του 1960. Αμέσως ξεκινά καταιγίδα κλήσεων, για να ενημερωθούν πολιτικοί και δημόσιοι λειτουργοί με βάση την ιεραρχία, ξεκινώντας με τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου. «Μόλις ενημερωθήκαμε για τον θάνατο της Αυτού Μεγαλειότητος της Βασίλισσας. Η διακριτικότητα είναι απαραίτητη» θα ειπωθεί και η κλήση θα διακοπεί.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

