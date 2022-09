Ατυχήματα σε λούνα παρκ: Δέκα τραγικά περιστατικά

Μνήμες από τραγικά περιστατικά που έγιναν τα τελευταία χρόνια σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανέσυρε το ατύχημα στο Allou Fun Park, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα. Τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν συμβεί περίπου δέκα γεγονότα, με θύματα μικρά παιδιά όπως στον Βόλο και στο Ελληνικό.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Τρίτης στο μεγαλύτερο λούνα παρκ της Aττικής. Με τους τέσσερις φίλους να μπαίνουν στο παιχνίδι και να κάθονται στο ίδιο βαγόνι… Λίγο πριν το τέλος, μετά από την κατηφόρα και οι τέσσερις εκσφενδονίζονται και καταλήγουν τραυματισμένοι στον περιβάλλοντα χώρο, με τους ίδιους και στενούς συγγενείς τους να υποστηρίζουν ότι το βαγόνι εκτροχιάστηκε και τη διοίκηση του Allou Fun Park να τους διαψεύδει και να μιλάει για ατύχημα στο οποίο η εταιρεία δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη, όπως επισημαίνεται.

Ο υπεύθυνος του χώρου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ το μηχάνημα σφραγίστηκε και θα ελεγχθεί από πραγματογνώμονα. Σύμφωνα με τις περιγραφές των τεσσάρων ατόμων που επέβαιναν στη μοιραία διαδρομή η βάρκα δεν φρενάρισε καθώς στο σημείο στο οποίο σταματά δεν υπήρχε επαρκές νερό με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί. Η εταιρεία ωστόσο απαντά πως ουδέποτε υπήρξε εκτροχιασμός, η στάθμη του νερού ήταν επαρκής και πως τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Το βρετανικό πάρκο Southport Pleasureland ζήτησε συγγνώμη για την περιπέτεια που έζησαν… στον αέρα 19 άτομα, σε μία μοιραία βόλτα. Συνολικά 19 άνθρωποι διασώθηκαν από το Rocket Coaster του λούνα παρκ και οι ιδιοκτήτες ζήτησαν συγγνώμη, καθώς ένα κορίτσι τραυματίστηκε και άλλα 18 άτομα «λαχτάρησαν» όταν το τρενάκι του λούνα παρκ στο οποίο επέβαιναν κόλλησε.

Γονείς και τρομοκρατημένα παιδιά είχαν κολλήσει σε ύψος 6 μέτρων «για τουλάχιστον 90 λεπτά», σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Το θεματικό πάρκο είπε ότι όλοι οι έλεγχοι ρουτίνας συντήρησης είχαν πραγματοποιηθεί πριν ξεκινήσει η διαδρομή.

Να τραυματιστούν τουλάχιστον 34 άνθρωποι είχε σαν αποτέλεσμα η σύγκρουση δύο τρένων σε θεματικό πάρκο της Legoland, στο Γκούνζμπουργκ της Γερμανίας. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα το ατύχημα σημειώθηκε όταν ένα από τα τρένα φρέναρε απότομα.

Λόγω της σύγκρουσης δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο με αεροδιακομιδή, δεδομένου ότι υπέστησαν σοβαρά τραύματα. Το ατύχημα στην Legoland σημειώθηκε μόλις ένα μήνα αφού ένα 14χρονο κορίτσι σκοτώθηκε σε ένα φοβερό δυστύχημα στο τρενάκι του τρόμου. Η 14χρονη έχασε τη ζωή της σε περιστατικό που σημειώθηκε στο πάρκο Tivoli Friheden στο Aarhus, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δανίας.

