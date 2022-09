Υπουργός Υγείας Βρετανία: «Μας τρολάρουν;» – Χαμός στα social media με την επιλογή της Τρας

Λίγες ώρες μόλις μετράει στον πρωθυπουργικό θώκο της Βρετανίας η Λίζ Τρας και τα… παρατράγουδα ξεκίνησαν. Ο διορισμός της νέας υπουργού Υγείας φαίνεται πως τάραξε τους Βρετανούς, με τα social media να παίρνουν φωτιά. «Μας τρολάρουν» είναι μια φράση που «παίζει» πολύ τις τελευταίες ώρες, για την Τερέζ Κόφεϊ, μαζί με μία φωτογραφία στην οποία εικονίζεται με πούρο, ένα ποτήρι σαμπάνιας στο άλλο χέρι και μια λερωμένη από ποτό μπλούζα. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από ένα πάρτι του περιοδικού Spectator το 2015. «Μου αρέσει να απολαμβάνω ένα πούρο. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είχα χύσει κάτι στην μπλούζα μου. Φαινόμουν πολύ περίεργη. Δεν θα με ξαναδείτε να καπνίζω πούρο μπροστά σε κανέναν. Δεν είναι μια φωτογραφία για την οποία είμαι περήφανη», είχε δηλώσει αργότερα, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα.

Οι περισσότεροι επιμένουν πως δεν είναι δυνατόν μια γυναίκα με πούρο στο στόμα να διορίζεται υπουργός Υγείας. Άλλοι, βέβαια, εστιάζουν στο βάρος της, τονίζοντας πως δεν αποτελεί πρότυπο για να μοιράζει συμβουλές υγείας, με κάποιους να το τραβάνε περισσότερο, αναφέροντας πως, αντί για υπουργός Υγείας, θα έπρεπε να λέγεται υπουργός Θανάτου. Αλλά δεν είναι μόνον αυτή η φωτογραφία που έχει εξοργίσει τους Βρετανούς για το διορισμό της, αλλά και οι απόψεις που έχει εκφράσει στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, έχει ψηφίσει κατά του γάμου των ομοφυλοφίλων και συνεχίζει να αντιτίθεται στην ισότητα για τα γκέι ζευγάρια, ενώ δηλώνει και κατά των αμβλώσεων.

Μια φιλία που κρατάει χρόνια

Η Τρας, όπως σημειώνουν τα βρετανικά μέσα, γνωρίζει ότι οφείλει ένα μεγάλο μέρος της νίκης της στην σύμβουλό της. Η Κόφεϊ όχι μόνο διηύθυνε την εκστρατεία της Τρας εναντίον του Ρίσι Σούνακ για την ηγεσία, αλλά την έπεισε να μη θέσει υποψηφιότητα εναντίον του Μπόρις Τζόνσον το 2019. Μάλιστα οι δυο τους ξεκίνησαν ως αντίπαλοι, καθώς το 2007 έθεσαν και οι δύο υποψηφιότητα για την έδρα του νοτιοδυτικού Νόρφολκ στο ψηφοδέλτιο των Τόρις. Η Τρας ήταν αυτή που θριάμβευσε. Αλλά στη συνέχεια πήρε την Κόφεϊ υπό την προστασία της, με τις δύο φαινομενικά αταίριαστες γυναίκες να γίνονται κολλητές.

Λάτρεις του καραόκε -Τα περιστατικά που δεν θα ξεχάσουν ποτέ

Οι δυο τους μοιράζονται επίσης την αγάπη τους για το καραόκε, κάτι που τους έχει δημιουργήσει προβλήματα στο παρελθόν. Οι τακτικές τους βραδιές καραόκε στους υπουργικούς διαδρόμους του κοινοβουλίου έχουν κατά καιρούς γίνει τόσο θορυβώδεις, που έφτασαν στο σημείο να τους κάνουν συστάσεις οι κοινοβουλευτικές αρχές.

Η ίδια η Κόφεϊ είχε επίσης τα δικά της προβλήματα με το καραόκε -και δεν είχαν καμία σχέση με το πόσο παράφωνη ήταν. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Τόρις το 2021 στο Μάντσεστερ, η τότε υπουργός Εργασίας και Συντάξεων βιντεοσκοπήθηκε στη μία το πρωί να τραγουδάει το κλασικό τραγούδι από την ταινία «Dirty Dancing», «The Time Of My Life». Δυστυχώς, όμως, μόλις μία ώρα νωρίτερα, το υπουργείο της είχε αποσύρει την εβδομαδιαία αύξηση κατά 20 λίρες στους αιτούντες επιδόματα, που εισήχθη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η Κόφεϊ δέχθηκε επιπλήξεις για την έλλειψη τακτ και την επιλογή του τραγουδιού της. Τώρα, όπως σημειώνει η «Daily Mail», προτιμά να τραγουδά το «Don’t Stop Me Now», των Queen.

Ασφαλής επιλογή

Όμως, παρά τα πάθη της, θεωρείται γενικά μία ασφαλής επιλογή με εμπειρία που γνωρίζει όσο κανένας την νέα πρωθυπουργό της Βρετανίας Η Τερέζ Αν Κόφι μεγάλωσε στο Λίβερπουλ. Κόρη δύο δασκάλων, του Τζορτζ και της Άλις, που εργάζονταν σε κρατικά σχολεία, φοίτησε στο ιδιωτικό οικοτροφείο του Κολλεγίου και παραμένει εν ενεργεία Καθολική μέχρι σήμερα. Ήταν μόλις 14 ετών όταν εντάχθηκε στους Νέους Συντηρητικούς.

Μετά το πανεπιστήμιο εργάστηκε ως ορκωτή λογίστρια υπηρετώντας ως οικονομική διευθύντρια για την Mars και το BBC – παράλληλα με την Τρας, ορκωτή λογίστρια που έγινε οικονομικός διευθυντής στην Cable & Wireless. Ενώ είναι δημοφιλής στους συναδέλφους της στο Υπουργικό Συμβούλιο, η Κόφι έχει τη συνήθεια να εκφράζει γνώμη για τομείς πολιτικής που δεν έχουν καμία σχέση με τη δουλειά της. Ενώ η Τρας ήταν πάντα στην θατσερική πτέρυγα του Κόμματος των Τόρις, η Κόφι είναι απλά πραγματίστρια «Αυτό που έχει σημασία είναι τι λειτουργεί» λέει.

Πιστή οπαδός του ποδοσφαίρου, ήταν τακτική στο Άνφιλντ, την έδρα της Ποδοσφαιρικής Λέσχης Λίβερπουλ, και ήταν η πρώτη βουλευτής που ζήτησε να ανακηρυχθεί ιππότης ο θρυλικός πρώην παίκτης και προπονητής Κένι Νταλγκλίς. Τον περασμένο μήνα ήταν στο Γουέμπλεϊ με την Τρας – και τη Ναντίν Ντόρις, τότε υπουργό Πολιτισμού για να επευφημήσει την ομάδα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Γερμανίας.

Ακούει χιπ χοπ -Δείτε τι έγινε σε ζωντανή εκπομπή

Η λάτρις των πούρων και φανατικός οπαδός της Λίβερπουλ, φαίνεται πως έχει και μεγάλη αγάπη για την αμερικανική ραπ, όπως έγινε γνωστό σε μια άβολη στιγμή κατά τη διάρκεια ζωντανής συνέντευξης. «Συγγνώμη, αυτό ήταν η ειδοποίησή μου με Dr Dre»: Στην παράξενη αυτή στιγμή, το τηλέφωνο της νέας υπουργού Υγείας χτυπά σε μία από τις πρώτες συνεντεύξεις τής Τερέζ Κόφεϊ. Το ξυπνητήρι του κινητού της χτύπησε, παίζοντας το διάσημο τραγούδι «Still Dre», του Αμερικανού ράπερ Dr Dre. Η Κόφεϊ και ο παρουσιαστής του LBC, Νικ Φεράρι, έβαλαν και οι δύο τα γέλια στο άκουσμα του ξυπνητηριού με τη μεγάλη επιτυχία του 1999, «Still D.R.E.».

Ο δημοσιογράφος έκανε ερώτηση στην υπουργό Υγείας για τις κατοικίες της, αλλά σταμάτησε όταν συνειδητοποίησε ότι το τηλέφωνο της Κόφεϊ αναβόσβηνε και τη ρώτησε: «Είστε καλά;» Η υπουργός Υγείας σχολίασε με χιούμορ ότι οι ακροατές «ακούνε λίγο Dr Dre», και είπε «συγγνώμη, απλώς θα το απενεργοποιήσω». Ο παρουσιαστής της εκπομπής δεν μπορούσε να μην το σχολιάσει, λέγοντας: «Είναι ο Dr Dre, έτσι; Αυτό είναι φανταστικό. Λοιπόν, η Dr Kόφεϊ με Dr Dre, ως υπουργός Υγείας, γίνεται όλο και καλύτερο».

Στα πιο σοβαρά θέματα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η νέα υπουργός Υγείας παραδέχθηκε ότι το NHS χρειάζεται γρήγορη βελτίωση και είπε ότι ελπίζει ότι οι γιατροί θα «συνεχίσουν να βάζουν τους ασθενείς τους σε προτεραιότητα», όταν ρωτήθηκε για πιθανές απεργίες.