Νέα κυβέρνηση Βρετανίας: Οι υπουργοί που διόρισε η Τρας στις κορυφαίες θέσεις

Μια πρωτιά κατέγραψε ήδη η κυβέρνηση της Λιζ Τρας στη Βρετανία, αφού ανέλαβε τα καθήκοντά της. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που στις τέσσερις κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις δεν έχουν διοριστεί λευκοί άνδρες. Οι θέσεις αυτές είναι: τα υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Εσωτερικών και η πρωθυπουργία της χώρας. «Η πολιτική έδωσε τον ρυθμό. Τώρα την αντιμετωπίζουμε ως φυσιολογική, αυτήν την ποικιλομορφία».

Αυτό δήλωσε ο Σουντέρ Κατουάλα, Βρετανός πολιτικός ακτιβιστής Ινδικής και Ιρλανδικής καταγωγής, διευθυντής του «British Future», μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. «Ο ρυθμός της αλλαγής είναι εξαιρετικός», συνέχισε ο Κατουάλα.

Πιο συγκεκριμένα, οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν μια σημαντική πρωτιά για τη Βρετανία: η Λιζ Τρας, όπως τονίζεται σε ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, αφού ανέλαβε τα ηνία, επέλεξε ένα υπουργικό συμβούλιο όπου για πρώτη φορά δεν κατέχει λευκός άντρας μία από τις τρεις σημαντικότερες υπουργικές θέσεις. Η Τρας, λοιπόν, διόρισε τον Κουάσι Κουαρτένγκ – οι γονείς του οποίου ήρθαν από την Γκάνα τη δεκαετία του 1960 – ως τον πρώτο μαύρο υπουργό Οικονομικών της Βρετανίας. Ο Τζέιμς Κλέβερλι είναι ο πρώτος μαύρος υπουργός Εξωτερικών. Ο Κλέβερλι, του οποίου η μητέρα κατάγεται από τη Σιέρα Λεόνε και του οποίου ο πατέρας είναι λευκός, έχει μιλήσει στο παρελθόν για τον εκφοβισμό ως παιδί μεικτής φυλής και έχει πει ότι το κόμμα πρέπει να κάνει περισσότερα για να προσελκύσει μαύρους ψηφοφόρους.

Η Σουέλα Μπράβερμαν, οι γονείς της οποίας ήρθαν στη Βρετανία από την Κένυα και τον Μαυρίκιο πριν από έξι δεκαετίες, διαδέχεται την Πρίτι Πατέλ ως η δεύτερη υπουργός Εσωτερικών που προέρχεται από μειονότητα -θα είναι υπεύθυνη για την αστυνομία και τη μετανάστευση. Η αυξανόμενη ποικιλομορφία αυτή οφείλεται εν μέρει στην ώθηση του Συντηρητικού Κόμματος τα τελευταία χρόνια να προτείνει ένα πιο ποικιλόμορφο πολιτισμικά σύνολο υποψηφίων για το κοινοβούλιο.

Οι βρετανικές κυβερνήσεις μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες αποτελούνταν κυρίως από λευκούς άνδρες. Το 2002 διόρισε η Βρετανία τον πρώτο υπουργό εθνοτικής μειονότητας, όταν ο Paul Boateng διορίστηκε γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Ο Ρίσι Σούνακ, του οποίου οι γονείς κατάγονται από την Ινδία, ήταν ο προκάτοχος του Kwarteng στα οικονομικά και αντίπαλος της Τρας στην «κούρσα» για την ηγεσία.

Ωστόσο, γράφει το Reuters, τα ανώτερα κλιμάκια των επιχειρήσεων, το δικαστικό σώμα, η δημόσια διοίκηση και ο στρατός εξακολουθούν να αποτελούνται κατά κύριο λόγο από λευκούς. Και παρά την εκστρατεία διαφορετικότητας του κόμματος, καταλήγει το ρεπορτάζ, μόνο το ένα τέταρτο των Συντηρητικών μελών του κοινοβουλίου είναι γυναίκες και το 6% προέρχεται από μειονότητες.

