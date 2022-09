Δουβλίνο – τριπλό φονικό: Ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα που σημειώθηκαν ποτέ

Ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα που σημειώθηκαν ποτέ στην Ιρλανδία κατάφεραν να εξιχνιάσουν μέσα σε λίγα 24ωρα οι αστυνομικές αρχές της χώρας. Και αυτό διότι όπως έγινε γνωστό ο δολοφόνος των τριών παιδιών που βρέθηκαν νεκρά στο κτήμα Rossfield στο Tallaght είναι ο μεγαλύτερος αδερφός τους ηλικίας 24 ετών.

24-year-old Andy Cash has appeared in court charged in connection with the murder of his three siblings in Tallaght: Lisa Cash, 18, and eight-year-old twin brother and sister Christy and Chelsea Cawley pic.twitter.com/Pw0I8ihs53

— Eoghan Murphy (@eoghanymurphy) September 5, 2022