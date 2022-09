Παρουσιάστρια υπέστη «αρχές εγκεφαλικού» σε ζωντανή μετάδοση: Δείτε βίντεο

Αρχές εγκεφαλικού επεισοδίου υπέστη παρουσιάστρια ειδήσεων σε κανάλι στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, η οποία υποχρεώθηκε να αποχωρήσει από το στούντιο και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Όλα συνέβησαν όταν η Τζούλι Τσιν, παρουσιάστρια ειδήσεων του καναλιού KJRH, ξεκίνησε να διαβάζει την «πάσα» για το θέμα σχετικά με την ακύρωση της εκτόξευσης του διαστημικού πυραύλου Artemis-1 της NASA όταν ξαφνικά διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να εκφωνήσει όσα γράφονταν στο ότοκιου. «Συγγνώμη, κάτι δεν πάει καλά με εμένα σήμερα το πρωί και σας ζητώ συγγνώμη» είπε η παρουσιάστρια ειδήσεων κάνοντας εσπευσμένα «πάσα» στο δελτίο καιρού. Στα δευτερόλεπτα που ακολούθησαν η εμφανώς συγχισμένη παρουσιάστρια ειδήσεων ακούγεται να προσπαθήσει να ζητήσει εκ νέου συγγνώμη για ό,τι της συνέβαινε.

Τελικά όπως αποδείχθηκε η Τσιν, η οποία δεν επέστρεψε ποτέ στην παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων, είχε υποστεί αρχές εγκεφαλικού, σύμφωνα με την διάγνωση των γιατρών του νοσοκομείου στο οποίο μεταφέρθηκε. Το απόγευμα της Κυριακής η Τσιν με μήνυμά της στο Facebook εξήγησε ότι είναι καλά στην υγεία της: «Είμαι χαρούμενη γιατί όλες μου οι εξετάσεις βγήκαν καλές. Για την ώρα οι γιατροί πιστεύουν ότι υπέστη αρχές εγκεφαλικού αλλά όχι ένα κανονικό εγκεφαλικό. Υπάρχουν ακόμα πολλές ερωτήσεις αλλά η τελική εκτίμηση είναι πως θα είμαι μια χαρά».

Περιγράφοντας το πώς βίωσε ό,τι συνέβη σε ζωντανή μετάδοση η παρουσιάστρια ειδήσεων έγραψε: «Το επεισόδιο συνέβη ξαφνικά. Ένιωθα καλά πριν το δελτίο ειδήσεων. Κατά τη διάρκειά του, όμως, άρχισαν να συμβαίνουν διάφορα. Αρχικά έχασα την όρασή μου απ΄πο το ένα μάτι. Στη συνέχεια το χέρι μου άρχισε να μουδιάζει. Κατάλαβα ότι αντιμετώπιζα σοβαρό πρόβλημα όταν δεν μπορούσα να εκφωνήσω τις λέξεις που ήταν μπροστά μου». Η ίδια, τέλος, εξέφρασε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους συναδέλφους της χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των οποίων μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf

