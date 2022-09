Λιζ Τρας Βρετανία: Πρώτο “χτύπημα”

Η Πρίτι Πατέλ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση της υπουργού Εσωτερικών όταν αναλάβει επισήμως την πρωθυπουργία της Βρετανίας η Λιζ Τρας. Η απόφαση της Πατέλ έγινε γνωστή λίγες ώρες αφότου ανακοινώθηκε η νίκη της Τρας στις εσωκομματικές εκλογές για την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος. «Συγχαίρω τη Λιζ Τρας για την εκλογή της και θα την στηρίξω ως νέα πρωθυπουργό» ανέφερε η Πατέλ στην επιστολή της παραίτησής της, που απευθύνεται στον Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με το ΑΠΕ/ΜΠΕ.

«Επέλεξα να συνεχίσω να υπηρετώ τη χώρα και την περιφέρεια του Γούιθαμ από τα πίσω έδρανα (σ.σ. του κοινοβουλίου) όταν αναλάβει επισήμως η Λιζ Τρας και διορίσει νέο υπουργό Εσωτερικών», πρόσθεσε. Η Λιζ Τρας αναμένεται ότι θα μεταβεί στις 12.10 το μεσημέρι (ώρα Βρετανίας, 14.10 ώρα Ελλάδας) στο Κάστρο του Μπαλμόραλ, στη Σκωτία, όπου θα λάβει τον επίσημο διορισμό της από τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Μόνο ένας στους επτά Βρετανούς πιστεύει ότι η Λιζ Τρας θα είναι καλύτερη πρωθυπουργός σε σύγκριση με τον Μπόρις Τζόνσον, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov. Σχεδόν ένας στους τέσσερις έχει την αίσθηση ότι θα είναι χειρότερη. Η Τρας, που θα αναλάβει επισήμως αύριο τα καθήκοντά της, θα πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά προβλημάτων, από την επιδείνωση της κρίσης του κόστους διαβίωσης μέχρι την ύφεση. Η δημοσκόπηση της YouGov διενεργήθηκε σε δείγμα 2.488 ενηλίκων. Το 14% αναμένει ότι η Τρας θα κάνει «καλύτερη δουλειά» από τον Τζόνσον, ενώ το 27% πιστεύει ότι θα είναι χειρότερη. Η Τρας, που στο παρελθόν έχει δηλώσει ότι προτιμά τις περικοπές φόρων από τα «επιδόματα», υποσχέθηκε την Κυριακή ότι κατά την πρώτη εβδομάδα της στην πρωθυπουργία θα αναλάβει αμέσως δράση για να αντιμετωπίσει τους αυξημένους λογαριασμούς ενέργειας και να αυξήσει τα ενεργειακά αποθέματα.

