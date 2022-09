Gazprom βίντεο: Ο ρωσικός κολοσσός ειρωνεύεται την Ευρώπη

Ειρωνεία της Gazprom για την Ευρώπη, μετά το κλείσιμο της στρόφιγγας του φυσικού αερίου. Ο ρωσικός κολοσσός Gazprom ανέβασε στα social media βίντεο το οποίο δείχνει τις στρόφιγγες του φυσικού αερίου να κλείνουν και την Ευρώπη να βυθίζεται σε έναν βαρύ χειμώνα. Τα μονταρισμένα πλάνα που περιέχει το κλιπ διάρκειας κάτω των δύο λεπτών δείχνουν εργάτες της Gazprom στις εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου, έναν μετρητή να πέφτει στο… μηδέν, τη σημαία της ΕΕ και τον χειμώνα να απλώνεται πάνω από τη Ρωσία και την Ευρώπη. Η μουσική υπόκρουση του βίντεο, ένα κομμάτι με τίτλο «Ο χειμώνας θα είναι μακρύς» είναι του σοβιετικού καλλιτέχνη Γιούρι Βίζμπορ και το ερμηνεύει η εγγονή του, Βαρβάρα Βίζμπορ. Οι στίχοι κάνουν λόγο για έναν «μακρύ χειμώνα» που έρχεται, και θα φέρει μόνο λυκόφως και χιόνι.

Το βίντεο, που κυκλοφορεί ευρέως στο Telegram αλλά και το Twitter τις τελευταίες ώρες, δεν έχει δημοσιευτεί σε κάποιον επίσημο λογαριασμό της Gazprom στα social media. Ωστόσο πολλοί χρήστες αναφέρουν ως πηγή την ίδια τη ρωσική εταιρεία. Ένας από αυτούς τους χρήστες είναι και ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αντόν Χεραστσένκο, ο οποίος δημοσίευσε το κλιπ με την ακόλουθη λεζάντα: «Η ρωσική Gazprom δημοσίευσε ένα βίντεο με τίτλο “Ο χειμώνας θα είναι μακρύς” στο οποίο η εταιρεία κλείνει τη ροή του αερίου και ξεκινάει η εποχή των παγετώνων στην Ευρώπη. Στ’ αλήθεια πιστεύουν ότι μπορούν να σκοτώσουν χιλιάδες Ουκρανούς, να κατακτήσουν περιοχές μιας άλλης χώρας και η Ευρώπη να κάνει τα στραβά μάτια φοβούμενη τον εκβιασμό τους με το αέριο;»

Russian Gazprom published a video "Winter will be big" where company turns off gas flow & ice age begins in Europe.

Do they really think they can kill thousands of Ukrainians, capture territories of another country, and Europe will look the other way, afraid of gas blackmail? pic.twitter.com/5Zwjg3x9su

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 5, 2022