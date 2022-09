Επιστολές Τσαβούσογλου σε ΕΕ – ΟΗΕ – ΝΑΤΟ: “Η Ελλάδα αποφεύγει τον διάλογο”

Με την υπογραφή του υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, η Τουρκία «τεντώνει το σκοινί» στα ελληνοτουρκικά, στέλνοντας επιστολές με τις θέσεις της για τα προβλήματα στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, οι επιστολές στάλθαν στις 25 πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλντενμπεργκ και στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Όπως εξηγεί το πρακτορείο Aanadolu, στις επιστολές αυτές η Τουρκία εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις της για την επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από διπλωματικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο Anadolu, στις επιστολές που εστάλησαν την 1η Σεπτεμβρίου, εφιστάται η προσοχή στις «παράνομες ενέργειες και τα μαξιμαλιστικά αιτήματα της Ελλάδας». Τονίζεται, επίσης, ότι υπάρχει μια σειρά από άκρως συνδεδεμένα και αλληλένδετα προβλήματα στο Αιγαίο, όπως η έκταση των χωρικών υδάτων και του εθνικού εναέριου χώρου, η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των χωρικών υδάτων, η παραβίαση του μη στρατιωτικού καθεστώτος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, καθώς και το γεγονός ότι υπάρχουν νησιά, βραχονησίδες, βράχια και περιοχές εξυπηρέτησης όπως SAR, FIR και NAVTEX, τα οποία, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες, δεν ανήκουν στην ελληνική κυριαρχία.

Amid repeated provocative actions and rhetoric by Greece in the region in recent months, Türkiye made a diplomatic move on by sending a letter signed by Foreign Minister Mevlut Cavusoglu addressing possible solutions to disputes in the Aegean Sea https://t.co/gpwviN0fMT pic.twitter.com/s9L4Wl8JS4

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) September 6, 2022