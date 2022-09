Ριάνα – πιάτα: Η κίνηση της τραγουδίστριας που λάτρεψαν όλοι

Η Ριάνα μπορεί να ζήτησε επιπλέον υπηρεσίες από τους υπαλλήλους του βραβευμένου με Μισελέν εστιατορίου, Caviar Russe, όμως έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να βοηθήσει τους υπαλλήλους να «ξεμπερδέψουν» από τη βάρδιά τους. Η τραγουδίστρια τους ζήτησε να μείνουν λίγο παραπάνω από το πέρας του ωραρίου τους, ώστε εκείνη και οι φίλες της να απολαύσουν το δείπνο τους. Ωστόσο, όταν τελείωσαν την κουβέντα και το τσιμπολόγημα, η Ριάνα βοήθησε το προσωπικό να καθαρίσει το χώρο, σε μια κίνηση αναγνώρισης και ανταπόδοσης της χάρης.

Rihanna helps staff at New York restaurant Caviar Russe tidy up after late-night meal https://t.co/V6Y73EZU8j

Σύμφωνα με δημοσίευμα του PageSix, εκείνη και οι έξι φίλες της απόλαυσαν έως τις δύο μετά τα μεσάνυχτα το χαβιάρι, τη σαμπάνια και το σασίμι τους στο μπαρ του εστιατορίου. Στο κλείσιμο της βραδιάς και καθώς η παρέα ευθύνονταν για τις υπερωρίες των εργαζομένων, η τραγουδίστρια εθεάθη «να βοηθά το προσωπικό να καθαρίσει και να βάζει τα σκαμπό του μπαρ στη θέση τους».

Rihanna helped restaurant staff clean up and put bar stools back into place after they stayed open for her girls’ night out, Page Six reports. pic.twitter.com/F6bbS9lesi

— Pop Base (@PopBase) September 3, 2022