Ρωσικό υποβρύχιο – Μεσόγειος: Αγωνία στην Ευρώπη

Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φέρεται να καταπλέει στη Μεσόγειο κοντά την Ιταλία, όπως μεταδίδει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος «Naval News», γράφει η γερμανική εφημερίδα «Bild». ︎Δεν είναι σαφές πόσο διάστημα βρίσκεται εν πλω, κοντά στην ηπειρωτική Ευρώπη. Ωστόσο, όπως αναφέρει το «Naval News», το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο θα μπορούσε να είναι ο αντικαταστάτης του ρωσικού αντιτορπιλικού «Marshal Ustinov», το οποίο κατέπλεε στη Μεσόγειο μέχρι τις 24 Αυγούστου.

Τώρα όμως, το ρωσικό αντιτορπιλικό «Marshall Ustinow» διασχίζει τα νερά μεταξύ Βρετανίας και Ιρλανδίας, συνοδευόμενο από ένα άλλο: το αντιτορπιλικό «Vice-Admiral Kulakov». Πιθανότατα επιχειρεί να αποσπάσει την προσοχή από το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο, που εντοπίστηκε ανοιχτά της Ιταλίας, σχολιάζει το γερμανικό δημοσίευμα. «Το ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φαίνεται να παίζει τη «γάτα με το ποντίκι» με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο», σχολιάζει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος.

***UPDATE*** #Russian Navy SLAVA class cruiser and UDALOY class destroyer still loitering off Ireland /Britain. Seen in satellite image yesterday #OSINT pic.twitter.com/8fBSn7KWP4

«Η συσσώρευση δυνάμεων του ρωσικού ναυτικού στη Μαύρη Θάλασσα ως μέρος της εισβολής στην Ουκρανία είναι γνωστή. Λιγότερο συχνά συζητείται η σχετική συσσώρευση στη Μεσόγειο, η οποία θεωρείται ως η εξωτερική άμυνα για τις επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα. Τώρα όμως, όπως αναφέρει το «Naval News», επικαλούμενος αναλυτές του «Open Source Intelligennce» (OSINT), ένα ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φαίνεται να έχει προστεθεί στην αντιπαράθεση Δύσης- Ρωσίας με αφορμή τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία.

Το «Naval News» ισχυρίζεται ότι έχει ισχυρές ενδείξεις για την ύπαρξη ρωσικού υποβρυχίου τύπου «SSN» ή υποβρυχίου, εξοπλισμένου με πυραύλους Κρουζ, να επιχειρεί κοντά στην Ιταλία. Αλλά η προσοχή του ΝΑΤΟ φαίνεται να έχει στραφεί προς το πυρηνικό υποβρύχιο, επισημαίνει ο ιστότοπος.

***BREAKING***#OSINT indicates that #Russia has sent a nuclear submarine to the Mediterranean. Playing cat and mouse with NATO, context #Ukraine

Nuclear submarines are the Russian Navy's most credible assetshttps://t.co/m3QzfHjQVH

— H I Sutton (@CovertShores) September 2, 2022