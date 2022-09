Δημοσιογράφος κατάπιε μύγα: «Το ένιωθα να φτερουγίζει στον λαιμό μου»

Viral έγινε μια Καναδή δημοσιογράφος, η οποία την ώρα που παρουσίαζε τις ειδήσεις, φαίνεται να καταπίνει μια μύγα. Πιο συγκεκριμένα, η Farah Nasser των Global News, την ώρα που μιλούσε live στην κάμερα κατάπιε μία μύγα, ωστόσο συνέχισε απτόητη τη δουλειά της με άκρατο επαγγελματισμό. Καθάρισε τον λαιμό της, παρέμεινε ήρεμη και συνέχισε την παρουσίαση των ειδήσεων.

Η ίδια μάλιστα αυτοτρολαρίστηκε γράφοντας στο Twitter: «Όλοι χρειαζόμαστε γέλιο αυτές τις μέρες», και συμπλήρωσε: «Αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο ο @fordnation (πρωθυπουργός του Καναδά) αλλά κατάπια και γω μια μύγα στον “αέρα” σήμερα».

Στο CNN είπε: «Το ένιωθα να φτερουγίζει στο πίσω μέρος του λαιμού μου καθώς τελείωσα την εισαγωγή». Οι θεατές πάντως επεφύλασσαν πολλούς επαίνους για την παρουσιάστρια που επέδειξε μεγάλο επαγγελματισμό.

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.

(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed

— Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022