Ακρίβεια – σούπερ μάρκετ: Μεγάλη βρετανική αλυσίδα στηρίζει το προσωπικό της με τον καλύτερο τρόπο

Τα βρετανικά σούπερ μάρκετ “John Lewis and Waitrose” θα προσφέρουν στο προσωπικό τους δωρεάν τρόφιμα από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο για να βοηθήσουν τους υπαλλήλους με το υπέρογκο κόστος διαβίωσης. Γεύματα, κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, θα προσφέρονται τόσο στους μόνιμους υπαλλήλους όσο και στους εξωτερικούς ή περιστασιακούς συνεργάτες. Ο Άντριου Μέρφι, επικεφαλής της επιχείρησης John Lewis Partnership, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοί της «κάνουν τη διαφορά». Η εκτίναξη του κόστους των τροφίμων έχει ωθήσει τον πληθωρισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 10,1%, με τις τιμές να συνεχίζουν να αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 40 ετών. Οι τιμές του ψωμιού, των δημητριακών, του γάλακτος, του τυριού και των αυγών αυξήθηκαν περισσότερο από όλα ενώ με ρυθμό άνω του μέσου όρου ακρίβυναν και τα λαχανικά, το κρέας και η σοκολάτα.

John Lewis and Waitrose offers free food to staff over winter https://t.co/BfUbGyMQN1

— BBC News (UK) (@BBCNews) August 31, 2022