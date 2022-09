Winnie The Pooh – Blood and Honey: Μια βίαιη και διεστραμμένη εκδοχή

Ο «Γουίνι το αρκουδάκι», ο τρισχαριτωμένος ήρωας που δημιούργησε η πένα του Άλαν Αλεξάντερ Μιλν, και ο πιστός του φίλος, το «Γουρουνάκι», είναι οι χαρακτήρες που θα πρωταγωνιστήσουν σε μια νέα indie ταινία τρόμου, που θα παρουσιάσει μια άκρως διαφορετική, βίαιη και διεστραμμένη εκδοχή τους.

*shudders* If you love Winnie the Pooh for the lovable classic it is, don't watch the new Blood and Honey trailer that just released. It's literally the definition of a "ruined childhood". I'm traumatized… 😨😖

— Christina Burggraaf (@Sonikkukokoro3) August 31, 2022