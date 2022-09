Ξύλο σε ορφανοτροφείο: Αξιωματούχοι χτυπούν γυναίκες, φρικτό βίντεο

Βίντεο δείχνει τις δυνάμεις ασφαλείας της Σαουδικής Αραβίας να χτυπούν νεαρές γυναίκες και να τις σέρνουν από τα μαλλιά σε ορφανοτροφείο. Όπως γράφει η Daily Mail, το σοκαριστικό υλικό δείχνει την ομάδα των ανδρών να μαστιγώνει τις γυναίκες με ζώνες, κάποιοι να τις χτυπούν με ξύλα, ενώ φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν και όπλα που προκαλούν ηλεκτροσόκ για να τις ακινητοποιήσουν. Διάφορα βίντεο που κοινοποιήθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν ένστολους αστυνομικούς και υπαλλήλους με πολιτικά να κάνουν… επιδρομή στο ορφανοτροφείο στην πόλη Khamis Mushait. Δημοσίευμα από τοπικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι οι γυναίκες στο ορφανοτροφείο είχαν διαμαρτυρηθεί για τις συνθήκες διαβίωσης και είχαν κάνει απεργία πείνας.

Στην αρχή του βίντεο οι γυναίκες φαίνεται να τρέχουν μακριά από τους άνδρες και να ουρλιάζουν, προτού μια από αυτές πιαστεί και πέσει στο έδαφος. Οι γυναίκες προσπαθούν να ξεφύγουν από τις δυνάμεις ασφαλείας, αλλά τις τραβούν πίσω. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί σέρνουν μια κοπέλα στο έδαφος πριν της περάσουν χειροπέδες και τη χτυπήσουν με μια ζώνη.

Σαουδάραβες ακτιβιστές δήλωσαν ότι το βίντεο αναδεικνύει τη βιαιότητα που αντιμετωπίζουν και την κακοποίηση που δέχονται οι γυναίκες στα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας στη χώρα. Η κυβέρνηση της νότιας επαρχίας Ασίρ ανέφερε σε ανακοίνωσή της νωρίς την Τετάρτη ότι θα συγκροτήσει επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

