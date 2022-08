Χαλάζι στην Ισπανία: Εικόνες-σοκ, ένα παιδί έχασε τη ζωή του

Ο καιρός αποδείχθηκε φονικός στην Ισπανία, καθώς μια τρομακτική χαλαζόπτωση προκάλεσε το θάνατο ενός μικρού κοριτσιού (σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πρόκειται για κοριτσάκι 20 μηνλών) και τον τραυματισμό ακόμη τριάντα ανθρώπων μαζί με πολλές υλικές ζημιές. Το κοριτσάκι πέθανε αφού χτυπήθηκε από μια τεράστια πέτρα χαλαζιού κατά τη διάρκεια φονικής καταιγίδας στην Ισπανία. Άλλα 30 άτομα τραυματίστηκαν από τη χαλαζόπτωση μέσα και γύρω από την καταλανική πόλη Λα Μπιζμπάλ, στη Χιρόνα. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα άτομα που χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη λέγεται ότι υπέστησαν τραύματα στο κεφάλι ή κοψίματα από τον πάγο που χρειάζονταν ράμματα καθώς και σπασμένα κόκκαλα, γράφει το ρεπορτάζ της Daily Mail. Πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν επίσης ζημιές από τις πέτρες σε μέγεθος μπάλας του τένις.

Enormous hail in Catalonia today. My goodness.

The size of the splashes as the ice hits the pool is insane.

📍 Bisbal d'Empordà,

