Νάταλι Πόρτμαν γυρίσματα: Τρόμος στο πλατό, ένοπλοι απείλησαν να πυροβολήσουν

Τα γυρίσματα μιας μίνι σειράς τής Apple TV+ με πρωταγωνίστρια τη Νάταλι Πόρτμαν σταμάτησαν προσωρινά, αφού δύο άνδρες απείλησαν να πυροβολήσουν μέλος της παραγωγής, αν δεν πληρωθούν 50.000 δολάρια, σύμφωνα με την αστυνομία της Βαλτιμόρης. Το καστ και το συνεργείο του «Lady in the Lake», βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο της Λόρα Λίπμαν, έκαναν γυρίσματα στο κέντρο της Βαλτιμόρης, όταν δύο άνδρες προσέγγισαν οδηγό του συνεργείου και τον απείλησαν με όπλο πως εάν δεν τους καταβληθούν 50.000 δολάρια θα πυροβολήσουν κάποιον από το συνεργείο. Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία της Βαλτιμόρης, την περασμένη Παρασκευή, 26 Αυγούστου.

Αν και κανένα άλλο μέλος του συνεργείου δεν βρισκόταν στο πλατό εκείνη τη στιγμή, η παραγωγή αποφάσισε να «δώσει σημασία στις απειλές και να επαναπρογραμματίσει το γύρισμα, αφού βρήκε άλλη τοποθεσία», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με το Rolling Stone, δεν έχουν γίνει συλλήψεις. Το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο The Baltimore Banner περιέγραψε τους άνδρες ως «ντόπιους εμπόρους ναρκωτικών». Σε δήλωση, που δόθηκε στο The Hollywood Reporter, η εταιρεία παραγωγής της σειράς Endeavor Content επιβεβαίωσε το περιστατικό και είπε ότι η παραγωγή θα συνεχιστεί με αυξημένα μέτρα ασφαλείας. «Συνεργαζόμαστε με το αστυνομικό τμήμα της Βαλτιμόρης, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Confirmation from police that two crew members of the Lady in the lake production lied to police about a group of drug dealers demanding money and threatening to shoot someone on their downtown set if they didn’t get it. pic.twitter.com/EAShBwD8Ie

— David Collins (@dcollinsWBAL) August 30, 2022