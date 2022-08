US Open 2022: Πατέρας και προπονητής πιάνουν τα οπίσθια παίκτριας

Εξοργισμένοι είναι οι οπαδοί του τένις με τα πλάνα της έφηβης Sara Bejlek να πανηγυρίζει την τεράστια νίκη της στο US Open επί της Βρετανίδας Heather Watson. Μπορεί η 16χρονη Τσέχα με τη νίκη της αυτή να κάνει το ντεμπούτο της σε τουρνουά γκραν σλαμ, ωστόσο η τεράστια επιτυχία της επισκιάστηκε από τους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν μεταξύ εκείνης, του πατέρα της και του προπονητή της. Στο βίντεο, η Bejlek σφίγγει το χέρι της αντιπάλου της και κατόπιν του διαιτητή. Στη συνέχεια τρέχει προς έναν άνδρα που φέρεται ότι ήταν ο πατέρας της και αγκαλιάστηκαν, πριν αγκαλιάσει έναν άλλο άνδρα, ο οποίος ήταν ο προπονητής της.

Αυτό που εξόργισε τους φίλους του τένις ήταν ότι και οι δύο κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών την χτύπησαν στους γλουτούς, κάτι που θεωρήθηκε εντελώς ανάρμοστο. Μάλιστα, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο πατέρας της Σάρα αμέσως μετά τον πανηγυρισμό τής δίνει και ένα φιλί στο στόμα.

Οι φίλαθλοι του αθλήματος ξέσπασαν για το βίντεο, το οποίο έκτοτε έχει γίνει viral. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να αγγίζεις έτσι τον πισινό ενός 16χρονου κοριτσιού. Είναι πέρα για πέρα ανάρμοστο. Όσο προχωρούσε το βίντεο, γινόταν όλο και χειρότερο», έγραψε ένας χρήστης. «Ανατριχιαστικοί προπονητές. Είναι 16 ετών», έγραψε ένας άλλος στο Twitter συνοδευόμενος από αμήχανα και φοβισμένα emojis. Ένας άλλος χρήστης του Twitter πιστεύει ότι το εν λόγω βίντεο θα έπρεπε να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές:

«Η WTA πρέπει να τα εξετάσει αυτά, ειδικά από τη στιγμή που αυτά τα νεαρά κορίτσια ταξιδεύουν με άνδρες από πολύ μικρή ηλικία. Επίσης μπορείτε όλοι να πείτε ότι είναι ο μπαμπάς ή ο οποιοσδήποτε, αλλά ο μπαμπάς σας αγγίζει τον πισινό σας έτσι;». Όλοι όσοι αντέδρασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν καταδίκασαν τόσο την πράξη, αλλά επισήμαναν ότι το περιστατικό φαίνεται άβολο. «Χωρίς να λέω ότι είναι σοκαριστικό, είναι πραγματικά άβολο», αναφέρει χρήστης.

Ένας άλλος χρήστης αναφέρεται στα έθιμα της Τσεχίας: «Είναι αρκετά συνηθισμένο στην Τσεχία. Δεν είναι κάτι που θα έκανα εγώ, αλλά πολλοί άνδρες απλά δεν το σκέφτονται με σεξουαλικό τρόπο. Ψάξτε στο Google τις πασχαλινές μας παραδόσεις, μπορεί να σοκαριστείτε». «Απόλυτα φυσιολογικό σε ορισμένες κουλτούρες και νοικοκυριά. Ο καθένας βλέπει αυτό που θέλει να δει», συμφώνησε ένας άλλος. Άλλοι χρήστες έδωσαν άλλη σημασία στο χτύπημα: «Στο τένις είναι βασικό όριο να αγγίζουμε τους γλουτούς του ατόμου που προπονούμε. Είναι σαν ένα χτύπημα στην πλάτη είναι ένας μυς τόσο χρήσιμος στο τένις που κανείς δεν τον σεξουαλικοποιεί».

Tennis fans are outraged as 16-year-old star's dad and coach grab her BACKSIDE as she celebrates comeback win at the #USOpen #SaraBejlek pic.twitter.com/gxjvthCTIB

— 6IX WORLD NEWS (@6ixworldnews) August 30, 2022