Ρώσος μισθοφόρος με κρανίο: Το φρικτό βίντεο που πόσταρε Ουκρανός ακτιβιστής

Το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κάνει ένα ανατριχιαστικό βίντεο με έναν Ρώσο μισθοφόρο να κραδαίνει το κρανίο ενός Ουκρανού στρατιώτη, επιμένοντας ότι η χώρα του «δεν πολεμά τον λαό» της Ουκρανίας, «αλλά την ιδέα τού να είσαι Ουκρανός», και «όσοι ενστερνίζονται αυτή την ιδέα πρέπει να καταστραφούν». Το βίντεο ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Telegram ο Ουκρανός δημοσιογράφος Ντένις Καζάνσκι κι από εκεί άρχισε να εξαπλώνεται σε άλλες πλατφόρμες, όπως στο Twitter.

Στο βίντεο ο 36χρονος Ρώσος μισθοφόρος Ιγκόρ Μανγκούσεφ, όπως λέει ο Καζάνσκι, απευθύνεται από τη σκηνή ενός νυχτερινού κέντρου στο πλήθος δείχνοντας το κρανίο, που όπως λέει, προέρχεται από Ουκρανό στρατιώτη που σκοτώθηκε στο χαλυβουργείο Αζοφστάλ της Μαριούπολης. «Αυτός είναι ο Ιγκόρ Μανγκούσεφ», έγραψε ο Ουκρανός ακτιβιστής Σερχίε Στερνένκο στο Twitter. «Ένας Ρώσος στρατιώτης που πήγε στον πόλεμο για να διαπράξει γενοκτονία. Στο βίντεο το παραδέχεται κι ο ίδιος. Λέει ότι ο κύριος στόχος του πολέμου είναι να εξοντωθούν όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους Ουκρανούς. Ο Μανγκούσεφ κρατά ένα ανθρώπινο κρανίο στα χέρια του».

Στη διάρκεια της ομιλίας του, ο Ρώσος μισθοφόρος καλεί σε «απο-ουκρανοποίηση της Ουκρανίας» και «επιστροφή των εδαφών της Νοβοροσίας», που περιλαμβάνει τις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, εκ των βασικών στόχων της ρωσικής εισβολής. «Δεν είμαστε σε πόλεμο με ανθρώπους με σάρκα και οστά», λέει ο Μανγκούσεφ στο βίντεο.

«Πολεμάμε μια ιδέα -την Ουκρανία ως αντιρωσικό κράτος. Εμείς είμαστε ζωντανοί κι αυτός ο τύπος [δείχνει το κρανίο] είναι ήδη νεκρός. Ας καεί στην κόλαση. Δεν ήταν τυχερός. Θα κάνουμε ένα κύπελο με το κρανίο του». Πέρα από μισθοφόρος της Ρωσίας ο Μανγκούσεφ φέρεται και ως ηγέτης και ιδρυτής της εθνικιστικής ιδιωτικής στρατιωτικής ομάδας ENOT. Σε λογαριασμό στο Τelegram, που ο ίδιος διαχειρίζεται, έβγαλε απύθμενο μίσος κατά των Ουκρανών: «Θα κάψουμε τα σπίτια σας, θα σκοτώσουμε τις οικογένειές σας, θα πάρουμε τα παιδιά σας και θα τα μεγαλώσουμε ως Ρώσους», έγραψε σε ανάρτησή του.

