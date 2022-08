Πακιστάν πλημμύρες: Πάνω από 1.000 νεκροί, τεράστιες καταστροφές

Το Πακιστάν χρειάζεται οικονομική βοήθεια για να αντιμετωπίσει τις σαρωτικές πλημμύρες. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, προσθέτοντας ότι ελπίζει οι οικονομικοί θεσμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα λάβουν υπόψη τους τις συνέπειες αυτής της καταστροφής. Οι ασυνήθιστα ισχυρές βροχοπτώσεις κατά την περίοδο του μουσώνα προκάλεσαν καταστροφικές πλημμύρες στον βορρά και τον νότο της χώρας, πλήττοντας περισσότερους από 30 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.000.

«Δεν έχω ξαναδεί καταστροφή τέτοιας κλίμακας, μου είναι δύσκολο να το περιγράψω με λέξεις…. Είναι συντριπτικό» είπε ο υπουργός Εξωτερικών Μπιλαουάλ Μπούτο-Ζαρντάρι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters. Όπως εξήγησε, πολλές καλλιέργειες από τις οποίες αποκόμιζε τα προς το ζην μεγάλο μέρος του πληθυσμού, έχουν εξαφανιστεί. «Προφανώς, αυτό θα έχει συνέπειες στην οικονομική κατάσταση γενικότερα», είπε.

Το Πακιστάν βρίσκεται ήδη σε οικονομική κρίση, με υψηλό πληθωρισμό, υποτίμηση του νομίσματος και έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Το ΔΝΤ αναμένεται να αποφασίσει αυτήν την εβδομάδα αν θα αποδεσμεύσει ποσό ύψους 1,2 δισεκ. δολαρίων στο πλαίσιο της έβδομης και της όγδοης δόσης του προγράμματος διάσωσης της χώρας, που ξεκίνησε το 2019. Ο Μπούτο Ζαρντάρι είπε ότι η αποδέσμευση θα εγκριθεί, δεδομένης της συμφωνίας μεταξύ της πακιστανικής κυβέρνησης και αξιωματούχων του ΔΝΤ και ελπίζει ότι τους επόμενους μήνες το Ταμείο θα αναγνωρίσει τον αντίκτυπο των πλημμυρών.

The New Honeymoon luxury hotel in Pakistan’s Swat Valley collapsed as a raging flood struck it. pic.twitter.com/g3mVc5HiLT

Ο υπουργός, που είναι γιος της δολοφονημένης πρώην πρωθυπουργού Μπεναζίρ Μπούτο, είπε ότι δεν έχει γίνει ακόμη αποτίμηση των ζημιών, όμως κάποιες εκτιμήσεις τις ανεβάζουν στα 4 δισεκ. δολάρια.

Pakistan declares national emergency after devastating floods kill nearly 1,000 people and leave more than 30 million “badly affected” as monsoon rains continue ⤵️ pic.twitter.com/gcKmty1Vox

Ο ίδιος υπολογίζει ότι το ποσό θα είναι πολύ υψηλότερο. Εντός της εβδομάδας το Πακιστάν θα κάνει έκκληση στις χώρες μέλη του ΟΗΕ να συμβάλουν στις προσπάθειες ανακούφισης του πληθυσμού, πρόσθεσε, ενώ ταυτόχρονα η χώρα θα πρέπει να εξετάσει πώς θα χειριστεί τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Heavy rain since June has led to devastating flash floods and hundreds of deaths in Pakistan.

People are seen being winched to safety across the water on a bed frame.

More on this story: https://t.co/QBqc4sdVEg pic.twitter.com/77g3hpVYEV

— Sky News (@SkyNews) August 28, 2022