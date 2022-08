Πακιστάν πλημμύρες: Σχεδόν 1.000 νεκροί και εκατομμύρια εκτοπισμένοι

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρύξει το Πακιστάν η κυβέρνηση της χώρας, καθώς οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταστροφικές βροχές έχουν σκοτώσει σχεδόν 1.000 ανθρώπους, ενώ περίπου 30 εκατ. έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

WATCH: Flash Floods wreaking havoc in Pakistan, 40+ small dams broke, 210+ bridges collapsed, 1,115 people dead. 10M people are left homeless. #FloodsInPakistan #PakistanFloods #Swat . #SwatFloods #FloodsInPakistan pic.twitter.com/D5HbYji9tC

Περισσότεροι από 937 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα μέσα του Ιουνίου, ανάμεσά τους 343 μικρά παιδιά, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ενώ από τις φονικές βροχοπτώσεις περισσότερο έχει πληγεί το νότιο Πακιστάν και η επαρχία Sindh. Σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά πολλοί ήταν οι άνθρωποι που αρνούνταν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ωστόσο όταν είδαν τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει, τότε πείστηκαν πως δεν είχαν άλλη επιλογή.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Associated Press, η υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν έκανε γνωστό ότι στρατιώτες και διασώστες προσπαθούν να μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία πολίτες. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν γέφυρες, δρόμους και ξενοδοχεία να βυθίζονται στο νερό και ανθρώπους να τρέχουν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Baby swept away in #Pakistan flood found alive. #PakistanFloods #Pakistanflood

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι φετινές πλημμύρες είναι συγκρίσιμες με εκείνες του 2010, όταν 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και το ένα πέμπτο της χώρας βρέθηκε βυθισμένο κάτω από τα νερά. Ο Σαχ Φαϊσάλ, ένας αγρότης από τη Σαρσάντα, που έφυγε μαζί με τη γυναίκα και τις κόρες του, είδε το σπίτι του να το καταπίνει ο ποταμός.

Pakistan Army Continues helps the peoples and Rescue Operation in Flood Hit Areas in Balochistan pic.twitter.com/r8c4wQeS3d

— DGSPR (@DGISPRUnofficil) August 27, 2022